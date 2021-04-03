В Новосибирске на берегу Оби нашли обезображенное тело мужчины с длинными волосами

Полицейские устанавливают личность погибшего. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирском районе на берегу Оби нашли тело мужчины. Труп обнаружил сторож садового товарищества «Механизатор» вечером 2 апреля. Он же вызвал полицию.

— Это молодой мужчина с длинными черными волосами. Одет не маргинально, но по-летнему: футболка, джинсы. Судя по всему, погиб где-то с полгода назад, так как тело обезображено, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

От чего погиб мужчина, должны ответить судмедэксперты. Также силовики сейчас устанавливают личность погибшего.

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