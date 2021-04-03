«Приду быстро, живу рядом, компьютерный мастер»: какую опасность скрывают такие объявления, написанные от руки

Елена отдала за ремонт ноутбука 18 тысяч рулей, но он перестал работать в тот же день. Фото: предоставлено героями публикации.

«Компьютерный мастер Сергей. Приду быстро. Живу рядом. Низкие цены» — от руки было написано на рекламной листовке. Такую в почтовом ящике нашла жительница Новосибирска Елена Дизендорф. Сохранила. И однажды объявление пригодилось: перестал работать ноутбук.

— Я решила, что нужно срочно ремонтировать. Думаю, придет мастер — отдам тысячи две-три, — рассудила Елена.

Объявление сделано рукописным текстом, но, если приглядеться, что видно, что этот лист распечатан на принтере. Фото: предоставлено героями публикации.

Набрала телефон с объявления, собеседник уточнил ее адрес и вскоре перезвонил, чтобы назначить время.

— Как я поняла, это скорее — колл-центр. Пришел мастер, я спросила личный телефон. Он сказал: «работаю от фирмы, не даю личные контакты». Меня это не насторожило. Он стал делать диагностику компьютеру, а через какое-то время выдал, что у меня неисправен жесткий диск, — рассказывает Елена КП-Новосибирск.

Мастер сказал, что новый обойдется в 4790 рублей. Клиентка заглянула в интернет, и убедилась, что диски по такой цене, действительно, продаются. Согласилась на замену.

— Он делал долго. Пришел к часу и где-то в полтретьего говорит: «почти все готово, давайте ключ». Какой ключ? «Слетели настройки, чтобы Windows переустановить, нужен ключ». Говорит, когда вы компьютер покупали — вам его давали. Мы этот ключ искали долго, даже в гараже в коробке из под компьютера пытались найти гарантийный талон с ключом. Он сказал, что если не найдем, то нужно покупать новое программное обеспечение, оно стоит 9120 рублей. Говорит: «сейчас сделаю запрос на фирму, вы оплачиваете, и мне присылают этот ключ». Потом ноутбук заработал, но я вижу — что-то не то со шрифтами. Говорит, нужно переустановить драйвер, — описывает дальнейшую работу обладательница сломанного ноутбука.

В конце концов, работу специалист расписал на 18 120 рублей. При этом «покупка ключа» в смету не попала. Вместо этого в нее вошли такие услуги, как «переустановка Windows10», «настройка Windows10», «настройка автозапуска системы», «настройка брандмауэра», «изменение файловой системы GPT». Мастер, который, кстати, оказался вовсе не Сергеем, объяснил, что так надо. Хозяйка, которая за долгие часы устала от гостя и не хотела спорить, согласилась на это.

За несколько часов работы мастер взял с клиентки более 18 тысяч рублей! Фото: предоставлено героями публикации.

Поздним вечером свежеотремонтированный компьютер снова перестал работать, и Елена укрепилась в сомнениях, которые к тому времени уже беспокоили ее. Ключ от системы она в итоге нашла на корпусе собственного ноутбука и поняла, что визитер воспользовался именно им. Да еще память жесткого диска оказалась всего 110 гигабайт, а это — явно товар не на пять тысяч.

Она вновь вызвала мастера, и когда тот появился, прижала этими аргументами.

— Он покраснел. Говорит: «я деньги вам вернуть не могу, я унес их на фирму, у меня есть пятьсот рублей, могу их скинуть на карту». Я сказала, что номер карты уже не готова ему называть. А на номер телефона он отказался переводить. И, испугавшись, он быстро ушел, так и не отремонтировав ноутбук, — заканчивает рассказ наша собеседница.

Она обратилась в полицию, но там не стали возбуждать дело. В постановлении об отказе говорится, что компьютерного мастера (он, кстати, оказался не Сергеем, как сказано в объявлении, а Иваном) опросили, и он пояснил, что «денежные средства получил от гражданки согласно подписанного ею договора».

Полицейские не увидели тут преступления. Фото: предоставлено героями публикации.

Но вот юрист Михаил Жуков уверен, что в МВД поступили не правильно.

— Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела очевидно является незаконным. Какими-либо доказательствами того, что жесткий диск, действительно, был неисправен, мы не располагаем. Экспертиза жесткого диска не проводилась. Действительно ли была необходима его замена? Стоимость услуг — невероятная. Конечно, есть такое понятие, как свобода заключения договора. Но если на стадии заключения договора, мастер вводил в заблуждение о необходимости этих манипуляций, то состав мошенничества здесь присутствует, — прокомментировал Жуков КП-Новосибирск.

«Комсомольская правда» позвонила в тот самый колл-центр, на который жалуется Елена. Мы передали ее претензии и попросили прокомментировать. Собеседник явно растерялся, обещал, что руководство даст официальный ответ в течение двух дней. Но его не последовало и спустя три дня.

Судя по всему, таких мастеров — берущих заоблачные суммы за сомнительные услуги — много. И чаще всего скрываются за объявлениями, написанными от руки. «Приду быстро, живу рядом, компьютерный мастер» - такой вот почерк у новых предприимчивых айтишников. Рассчитано на то, что человек подумает, что объявление писал сосед, разбирающийся в компьютерах. И на пенсионеров, там даже строчка такая есть: обучу пользоваться компьютером и ноутбуком.

Лариса — еще одна собеседница КП-Новосибирск рассказала, как попалась на эту схему.

— Вызвала, пришел юный мастер. Поковырялся, посмотрел, что-то потрогал. Попросил у меня ватные диски, что-то протер и выставил мне цену — 15 тысяч за ремонт. Я оплатила, но решила спросить в фирме, по прайсу ли это, и почему на гарантийном документе нет никаких опознавательных данных, — рассказывает Лариса. — Мне сказали: «это не наш мастер». Оказалось, что это — колл-центр, и они могут послать любого мастера. Мне прислали с улицы мальчика, который что-то там делал. Теперь ищи ветра в поле.

Еще один пример ремонта по заоблачным ценам. Фото: предоставлено героями публикации.

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