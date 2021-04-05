Последние новости Новосибирска на 5 апреля 2021 года: школьника, подозреваемого в убийстве отчима отправили под домашний арест, геолога чуть не погубил рассказ Куприна

Ребенок до мая месяца не выйдет из дома. Фото: Анна ПАШАГИНА/Алина ЛИТВИНОВА

Мы собрали последние новости Новосибирска на 5 апреля 2021 года в одной подборке: все самое важное - в нашем материале.

ШКОЛЬНИКА, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ ОТЧИМА, ОТПРАВИЛИ ДОМОЙ

9-классника из Черепаново, подозреваемого в убийстве отчима, отправили под домашний арест. Местные жители решили помочь семье и сейчас собирают характеристику на мальчишку. Напомним, полгода назад ударил его кувалдой по голове и вместе с мамой спрятал тело мужчины в заброшенном доме.

ГЕОЛОГ ЧУТЬ НЕ ПОГИБ ИЗ-ЗА РАССКАЗА КУПРИНА

4 апреля — день геолога. Своим воспоминанием об одной из экспедиций поделился 95-летний Владимир Степанов, геолог-ветеран. Он прислал в «Комсомолку» рассказ о самом невероятном происшествии в его жизни, которое случилось во время экспедиции. Эта история стала частью его интервью КП-Новосибирск.

ШКОЛЬНИЦА ПЫТАЛАСЬ ПОКОНЧИТЬ С СОБОЙ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

9-классница пыталась покончить с собой перед экзаменом по иностранному языку. Девочку доставили в больницу и ее удалось спасти. Сейчас этим делом занимается полиция.

СОБАКА УКУСИЛА СИБИРЯЧКУ ЗА ГРУДЬ

В рабочем поселке Чистоозерный на сибирячку напала собака: она укусила женщину за грудь и спину. Пострадавшая тут же обратилась в больницу и полицию. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, чей это был пес.

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