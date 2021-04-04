В Новосибирске школьница пыталась покончить с собой перед экзаменом по английскому языку

Девочку удалось спасти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске 14-летняя школьница попыталась покончить с собой перед экзаменом по английскому языку: ЧП произошло на улице Шлюзовая в Советском районе. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Врачи смогли спасти девочку. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, — пояснил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, что на днях под окнами жилого дома нашли раненую первоклассницу. Ей тут же вызвали скорую помощь и отвезли в больницу. У ребенка диагностировали множественные переломы и ушибы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.