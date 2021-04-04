В Новосибирске раненую первоклассницу нашли под окнами многоэтажки

У девочки много синяков и ссадин на теле. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

7-летнюю девочку нашли под окнами собственной квартиры в Новосибирске. ЧП произошло на улице Красный проспект. Ей сразу же вызвали скорую помощь и отвезли в больницу.

— Девочка жива. У нее диагностировали многочисленные переломы, ушибы, ссадины и черепно-мозговая травма, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, что в Новосибирской области 17-летняя школьница пыталась покончить с собой, после ссоры с парнем. Инцидент произошел в селе Здвинск. Сибирячку отвезли в больницу и оказали ей первую помощь. Как оказалось, девушка уже раньше стояла на учете за распитие спиртного в общественных местах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.