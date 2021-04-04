«Хирурги сделали невозможное — спасли ему жизнь»: как геолога чуть не погубила книжка Куприна

Владимир Степанов ходил в экспедиции 40 лет. Фото: личный архив героя/Алина ЛИТВИНОВА

Они изучают места, где вряд ли будут гулять туристы. Спят в палатках, питаются консервами и крупой. Об этих людях мало говорят, но их работа очень важна. Это геологи, которые сегодня, 4 апреля, отмечают свой профессиональный праздник. Своим воспоминанием об одной из экспедиций поделился 95-летний Владимир Степанов, геолог-ветеран. Он прислал в «Комсомолку» рассказ о самом невероятном происшествии в его жизни, которое случилось во время экспедиции. Эта трагическая история показывает, какими были советские топографы — увлеченные, влюбленные в свою работу, преисполненные романтики, но вместе с этим любители рисковать, а риск иногда не прощает ошибок.

…Заканчивался полевой сезон 1961 года. Один из отрядов Селенгинской геолого-разведочной экспедиции раскинул палаточный лагерь на речке Тунгуй, недалеко от села Цолга. В сентябре в Бурятии обычно прекрасная погода, особенно радует бабье лето, но в 1961-м, как говорится, разверзлись хляби небесные — ежедневно с небольшими перерывами лил мелкий, противный осенний дождь.

Топограф Владимир Степанов. Фото: личный архив героя

В летние месяцы дожди воспринимаются философски: можно привести в порядок полевые материалы, приятно под звон капель расписать в палатке с друзьями пульку*. Но сейчас, когда каждый час светового дня на строгом учете, дождик был совершенно ни к чему: и так работы невпроворот, а снег не за горами. И ежедневно геологи, накинув плащи, прозванные пыльниками за исключительную способность пропускать влагу, уходили в маршруты. Но зато как приятно, вернувшись вечером, переодеться в сухое и выпить у костра кружку крепкого чая, а иногда для сугрева и 100 грамм, спеть «На память разбитой тарелки осколок», помечтать о доме.

В тот день утром нас предупредили на маршрутах не задерживаться — у коллектора** Нины день рождения. Вечером все как по заказу и не сговариваясь вручили имениннице букеты последних осенних полевых цветов.

Палаточный лагерь. Фото: личный архив героя

Я сам любитель книг, но такого книголюба, как наш начальник отряда Володя, не встречал. У костра в спальнике при огарке свечи он мог запоем наслаждаться чтением книг. В тот вечер, посидев немного у костра, Володя ушел с книгой в палатку. Спустя полчаса вновь подошел к костру и со словами «Ребята, я вам сейчас продемонстрирую офицерскую смелость» вытащил из кобуры наган, покрутил за спиной барабан, приставил к виску и... раздался выстрел. Геологи — народ бывалый: спустя несколько минут автомашина мчалась в ближайшую больницу Гусиноозерска.

Хирурги сделали невозможное — спасли ему жизнь, но Володя практически ослеп: один глаз при пятнадцатикратном увеличении очков различал лишь тени. Прибывшая на место происшествия милиция долго не могла понять причину трагедии. Все произошло на глазах у людей, так что самоубийство исключалось, ведь Володю, как и героев Джека Лондона, отличала исключительная любовь к жизни, а наган с пятью патронами и одной стреляной гильзой хранил молчание. И только когда перевернули лежащий на спальнике однотомник Куприна, все стало ясно. На открытой странице Куприн рассказывал, как офицеры царской армии демонстрировали свою смелость: оставляли в барабане один патрон, прокручивали за спиной и зажимали у виска курок. Володя еще и перепутал все: убрал только один патрон.

Экспедиция на Камчатку. Фото: личный архив героя

…Спустя несколько лет я встретил его на центральной улице Улан-Удэ. Он узнал меня по голосу. Это была наша последняя встреча. С тех пор прошло 60 лет. Я уже старик, но мне до сих пор тяжело вспоминать одиноко стоящего на перекрестке друга с палочкой и в темных очках, безмолвно ожидающего людской помощи, чтобы перейти улицу, ведь это быль о нелепостях, нередко встречающихся в нашей жизни.

* Пулька — карточная игра.

** Коллектор — сборщик коллекций минералов и горных пород.

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