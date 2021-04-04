В Новосибирской области школьника, которого подозревают в убийстве отчима, отпустили из полиции домой

Ребенку 2 месяца предстоит провести под домашний арестом. Фото: Анна ПАШАГИНА/Никита МАНЬКО

В Черепаново школьника, которого подозревают в убийстве отчима, отправили под домашний арест. Напомним, его отчим пропал еще в октябре прошлого года, спустя неделю родственники обратились за помощью в полицию. И только в конце марта страшная тайна семьи была раскрыта и под подозрение следователей, попал 15-летний мальчик. Он признался, что убил отчима после семейного скандала. Когда пьяный мужчина лег спать, подросток подошел к нему и стал бить по голове кувалдой. Тело погибшего мальчику помогла спрятать мать: на строительной тележке ночью они отвезли труп к заброшенному дому, на его территории его и закопали.

— Мальчика не стали отправлять в СИЗО, ему предстоит 2 месяца сидеть дома, он под домашним арестом. Учебу мальчик бросать не собирается. К нему будет приходить учительница приносить задания, а вечером забирать, — рассказала КП-Новосибирск знакомая семьи.

На территории этого дома было закопано тело. Фото: Анна ПАШАГИНА

По закону подростку грозит до 10 лет колонии за убийство.

Сейчас некоторые жители райцентра Черепаново захотели помочь ребенку, они собирают характеристики на школьника, ищут свидетелей, кто видел и слышал, как отчим издевался над пасынком.

— Дело могут квалифицировать по статье 105 часть 1 УК РФ — «Убийство». Если вина будет доказана, ребенку не избежать уголовной ответственности, — рассказал КП-Новосибирск Юрий Заковряшин, адвокат. — Что касается его матери, то, если бы это было преступленение по предварительному сговору, то тогда ее бы тоже привлекли. Но тут выходит, что преступление было совершено подростком спонтанно. Как мне кажется, в этой ситуации будет уместна статья 316 УК РФ — «Укрывательство преступления», ведь мать увидела уже все после и помогала прятать тело. Но даже согласно этой статье женщину не будут привлекать, потому что убил ее сын, она помогала близкому родственнику. В законе есть сноска об этом, то, что они родственники, спасет ее от ответственности.

По словам адвоката, смягчающим обстоятельством, может послужить и то, что отчим издевался над ребенком.

— Нужна психолого-психиатрическая экспертиза, чтобы доказать, что преступление совершено в состоянии аффекта. Если это будет доказано, тогда статью переквалифицировать в 107 — «Убийство, совершенное в состоянии аффекта». В таком случае ребенку грозит до трех лет лишения свободы. Так же доказать издевательства могут как и показания мальчика, так и соседи, кто видел и слышал это, - говорит мужчина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появились фото и видео с места, где прятали тело убитого школьником отчима

Тело мужчины жена и сын закопали на территории заброшенного дома на соседней улице (подробности)

В Новосибирской области школьника подозревают в зверской расправе над отчимом: тело помогала прятать мать

Семья полгода делала вид, что мужчина пропал без вести. Все это время его искали полицейские (подробности)

«У сына накипело, а я не успела остановить»: исповедь мамы школьника из Черепаново, который забил отчима кувалдой

В эксклюзивном интервью КП-Новосибирск женщина призналась, что сожитель пил, бил ее и детей, запрещал пасынку даже смотреть телевизор (подробности)

«Это было от отчаяния, мы сами перепугались»: как полгода школьник вместе с матерью скрывал убийство отчима

Обман женщины и 15-летнего подростка выдала СМС-ка, которой не поверили полицейские. Теперь девятиклассник задержан, а его мама ищет адвоката (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.