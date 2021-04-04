Теперь правоохранителям предстоит узнать кому пренадлежит собака. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области собака укусила женщину за грудь. ЧП произошло в рабочем поселке Чистоозерный. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Женщина обратилась в больницу. У нее укус на груди и искусана спина, — сообщил источник.

Теперь полиции предстоит разобраться в этом деле. Им предстоит выяснить, кому принадлежит нападавшая собака — была она бродячей или же у нее есть хозяин.

Напомним, что в феврале этого года бродячая собака укусила 9-летнюю девочку за лицо. ЧП произошло в Новосибирской области в поселке Тулинский. Девочка перед школой зашла за подружками, а пока ждала их, то решила погладить дворняжку, которая сидела на цепи. Видимо, животное не оценило порыва ребенка и укусило школьницу за щеку.

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