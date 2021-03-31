1 мая 2021 года в Новосибирске: куда сходить, праздничная программа мероприятий

Как пройдет 1 мая в этом году пока неизвестно. Фото: Влад КОМЯКОВ

Горожане в этом году ждут 1 мая 2021 года в Новосибирске, как никогда, ведь год назад из-за пандемии коронавируса многие мероприятия прошли в онлайн-режиме. Не было традиционной демонстрации, а молодежь, участвующая в неформальном шествии — Монстрации, не прошлась по городу с веселыми плакатами, не было праздничных площадок.

КУДА СХОДИТЬ 1 МАЯ 2021 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ?

Как пройдет праздник в этом году, пока неизвестно.

— Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе, рассказала КП-Новосибирск Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска. — Если 30 апреля режим повышенной готовности продлят, то все мероприятия пройдут в онлайн-режиме.

На шествие выходят тысячи новосибирцев. Фото: Влад КОМЯКОВ

Но это не значит, что в праздник сибирякам некуда будет сходить. Мы публикуем самую полную первомайскую программу.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА 1 МАЯ 2021 ГОДА

ЮМОР

Что: «Ха! Мы!» (18+)

Где: Кабаре «Бродячая собака», ул. Каменская, 32, цоколь

Когда: 1 мая в 21.30

О чем: Стеб-арт студия «Ха! Мы!» — один из самых успешных сибирских проектов в жанре стеб-арт. Этот жанр подвластен только профессиональным артистам. На сцене кабаре-кафе «Бродячая собака» они появляются совершенно в неожиданных амплуа.

Цена: от 800 руб.

В шествии может принять участие любой желающий. Фото: Влад КОМЯКОВ

ТЕАТР

Что: «Гадюка» (16+)

Где: Театр музыкальной комедии, ул. Каменская, 43

Когда: 1 мая в 18.00

О чем: Мюзикл написан по одноименной повести Алексея Толстого. Действие развивается с момента событий Гражданской войны до послевоенного периода НЭПа. Центральный персонаж сюжета — Ольга Зотова. Дочь купца, гимназистка, после бандитского нападения она оказывается сначала в госпитале, а затем в Красной армии. В бою девушка теряет любимого человека. И в послевоенное время ей не удается найти свое место в жизни, вновь обрести любовь.

Цена: от 300 до 600 руб.

Сибиряки ждут монстрацию с нетерпением. Фото: Влад КОМЯКОВ

ВЫСТАВКИ

Что: Персональная выставка Никаса Сафронова «Ожившие полотна» (6+)

Где: Новосибирский государственный художественный музей, Красный пр-т, 5

Когда: 1 мая с 11.00 до 19.00

О чем: Работы живописца будут представлены как в классическом исполнении — на холстах, так и с использованием ультрасовременных мультимедийных технологий. Мультимедийные проекции на стены перенесут вас в разнообразный, красочный и уникальный мир гениального художника Никаса Сафронова. Бесшовная проекция позволит создать иллюзию изменения пространства не только как цифрового декора, но и как самостоятельного рассказчика. В выставке будут показаны работы из собственного направления художника Dream Vision, технически опирающегося на классическую живопись и активно использующего не только воображение и интуицию, но и подсознание, а также неосознанные ощущения.

Цена: 450 руб., для пенсионеров и студентов — 250 руб., для школьников — 150 руб., для детей до 7 лет вход свободный

ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ

Что: «Аладдин» (0+)

Где: Новосибирский областной театр кукол, ул. Ленина, 22

Когда: 1 мая в 12.00 и 15.00

О чем: Восточная сказка в двух действиях расскажет о том, как один султан, который считал себя наимудрейшим, возмечтал выдать свою дочь Будур за визиря. Он не стал ждать благословения от ночных светил и назначил дату свадьбы. Но судьба вмешалась в его планы: на шумном восточном базаре Будур увидела Аладдина и... влюбилась. Султан разгневался, Аладдин был сослан в пустыню на погибель, но случай послал ему старую лампу, в которой много веков томился всемогущий джинн…

Цена: от 200 до 300 руб.

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