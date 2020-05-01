Монстрация 2020 в Новосибирске: самые яркие фото
Монстрация 2020 состоялась на своей родине – в Новосибирске. Несмотря на то, что в регионе действует режим самоизоляции, участники ежегодной молодежной акции не отказались от нее и в этот раз.
Конфронтация главного идеолога Монстрации Артема Лоскутов с властью стала обычной приметой первомайских шествий. Новосибирский художник снова и снова норовил спровоцировать полицию, которая с удовольствием провожала Артема в отдел, это тоже стало определенной приметой новосибирского Первомая.
В этот раз даже Лоскутов не посмел нарушать предписания губернатора региона и не пошел с единомышленниками по городу.
— Времена сейчас такие, что собраться вместе мы не можем: это и незаконно, и неэтично, и неразумно, и небезопасно, - очень по-взрослому написал организатор Монстрации Артем Лоскутов в Facebook. - Но и прервать традицию мы не можем. Монстрацию за 16 лет еще ни разу не удавалось отменить, хотя многие пытались. Так или иначе она происходила, пробивалась, просачивалась и проявлялась. Очевидно, проявится и сейчас.
Проявлять себя молодежь взялась в соцсетях. Участники акции выкладывают в интернет фотографии ироничных плакатов, которые большинство демонстрирует дома.
- Самоизоляция - не повод не монстрировать! – Написала на странице Instagram девушка, принявшая образ Гермионы из историй про волшебника Гарри Поттера.
Она выложила снимок плаката с цитатой отличницы из Хогвардса: «ЛевиОса, а не ЛевиосА!» Речь идет о части заклинания, которое поднимает предметы в воздух. Сотрудникам КП-Новосибирск не удалось понять, есть ли какой-то скрытый смысл у этого снимка. Возможно, подсознательно автор подчеркивает, что коронавирус летуч и легко путешествует по воздуху.
«Даёшь бурлёжь!» - такой небольшой слоган разместился на небольшой табличке, воткнутой в кастрюлю с сосисками. Можно отметить, что автор находится не в самом тяжелом положении: некоторые новосибирцы выкладывают в сеть фотографии менее аппетитной гречки.
«Выгуляю вашу собаку. Недорого». Такое объявление, вероятно, подготовленное именно для Монстрации, напоминает о действующем в регионе законе: одним из оснований для выхода на улицу является необходимость выгуливать питомцев. Кстати, на объявлении предлог последнего слова перечеркнут.
«Хочешь жить – умей жить. Хочешь вертеться – умей вертеться» - таково утверждение, запечатленное на еще одном плакате. За казалось бы простенькой игрой слов кроется философский смысл: люди слишком часто забывают о том, что сама жизнь без суеты и многих навязанных потребностей способна сделать человека счастливым. Или автор подразумевал что-то иное?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
А как это было в нормальное время?
В прошлом году Монстрация отпраздновала 15-летие. Как это было? (смотрите здесь).
ИСТОЧНИК KP.RU