2020-05-01T09:37:10+03:00
Общество

Монстрация 2020 в Новосибирске: самые яркие фото

Монстрация 2020 в Новосибирске проходит в режиме самоизоляции, мы посмотрели, как поклонники акции проводят ее в соцсетях
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В прошлом году Монстрация в Новосибирске выглядела так. Сегодня же улицы пусты из-за коронавируса.В прошлом году Монстрация в Новосибирске выглядела так. Сегодня же улицы пусты из-за коронавируса.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Монстрация 2020 состоялась на своей родине – в Новосибирске. Несмотря на то, что в регионе действует режим самоизоляции, участники ежегодной молодежной акции не отказались от нее и в этот раз.

Конфронтация главного идеолога Монстрации Артема Лоскутов с властью стала обычной приметой первомайских шествий. Новосибирский художник снова и снова норовил спровоцировать полицию, которая с удовольствием провожала Артема в отдел, это тоже стало определенной приметой новосибирского Первомая.

В этот раз даже Лоскутов не посмел нарушать предписания губернатора региона и не пошел с единомышленниками по городу.

— Времена сейчас такие, что собраться вместе мы не можем: это и незаконно, и неэтично, и неразумно, и небезопасно, - очень по-взрослому написал организатор Монстрации Артем Лоскутов в Facebook. - Но и прервать традицию мы не можем. Монстрацию за 16 лет еще ни разу не удавалось отменить, хотя многие пытались. Так или иначе она происходила, пробивалась, просачивалась и проявлялась. Очевидно, проявится и сейчас.

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Каждый год в ночь на 1 мая придумывать лозунг и потом с ним ходить по городу и фотографироваться. Ну это давно повелось. Времена сейчас такие, что собраться вместе мы не можем: это и незаконно, и неэтично, и неразумно, и небезопасно.
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Проявлять себя молодежь взялась в соцсетях. Участники акции выкладывают в интернет фотографии ироничных плакатов, которые большинство демонстрирует дома.

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Самоизоляция - не повод не монстрировать! @radakustik #монстрация2020 #монстрация #левиоса
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- Самоизоляция - не повод не монстрировать! – Написала на странице Instagram девушка, принявшая образ Гермионы из историй про волшебника Гарри Поттера.

Она выложила снимок плаката с цитатой отличницы из Хогвардса: «ЛевиОса, а не ЛевиосА!» Речь идет о части заклинания, которое поднимает предметы в воздух. Сотрудникам КП-Новосибирск не удалось понять, есть ли какой-то скрытый смысл у этого снимка. Возможно, подсознательно автор подчеркивает, что коронавирус летуч и легко путешествует по воздуху.

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#монстрация2020
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«Даёшь бурлёжь!» - такой небольшой слоган разместился на небольшой табличке, воткнутой в кастрюлю с сосисками. Можно отметить, что автор находится не в самом тяжелом положении: некоторые новосибирцы выкладывают в сеть фотографии менее аппетитной гречки.

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Монстрация2020 продолжается, господа, домашние заседатели. "Выгуливать" идеи и лозунги сегодня буду по мере их поступления #монстрация2020 #1мая #монстрация #собаканедругасредствопередвижения #сидимдома
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«Выгуляю вашу собаку. Недорого». Такое объявление, вероятно, подготовленное именно для Монстрации, напоминает о действующем в регионе законе: одним из оснований для выхода на улицу является необходимость выгуливать питомцев. Кстати, на объявлении предлог последнего слова перечеркнут.

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#монстрация2020 какие времена - такая и монстрация )) Бабка привет! Чё стоим?! Скиньте мяч!
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«Хочешь жить – умей жить. Хочешь вертеться – умей вертеться» - таково утверждение, запечатленное на еще одном плакате. За казалось бы простенькой игрой слов кроется философский смысл: люди слишком часто забывают о том, что сама жизнь без суеты и многих навязанных потребностей способна сделать человека счастливым. Или автор подразумевал что-то иное?

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Нарисовала плакат на #монстрация2020 Особенно хочется в толпу в этом году, но #сидимдома #новосибирск
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А как это было в нормальное время?

В прошлом году Монстрация отпраздновала 15-летие. Как это было? (смотрите здесь).

ИСТОЧНИК KP.RU

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