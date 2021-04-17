Монстрация 1 мая 2021 года в Новосибирске: будет ли проходить

Рассказываем, состоится ли монстрация 1 мая 2021 года в Новосибирске. Фото: Даба ДАБАЕВ

Монстрация 1 мая 2021 года в Новосибирске проходить не будет. Об этом сообщил в своих соцсетях организатор мероприятия Артем Лоскутов.

— Власти Новосибирска запрещают проведение «Монстрации» 1 мая из-за пандемии коронавируса, — пояснил сибиряк. — Про остальные города пока что информации нет. Многие еще только подали уведомления о первомайских шествиях, возможно, где-то и согласуют.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что ограничительные меры, связанные с коронавирусом, в регионе планируется продлить после 30 апреля. Об этом рассказал журналистам 15 апреля губернатор Андрей Травников. Точное решение об этом будет принято в понедельник, 19 апреля.

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