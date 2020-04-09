2020-04-09T10:09:10+03:00
Общество

Отменят ли 1 мая 2020 в Новосибирске: мэрия дала официальный комментарий

Мэрия дала официальный комментарий, отменят ли 1 мая 2020 в Новосибирске
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мэ Новосибирска рассказал, будет ли шествие к 1 мая. Фото: стоп-кадрМэ Новосибирска рассказал, будет ли шествие к 1 мая. Фото: стоп-кадр
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До 30 апреля в Новосибирске объявлен режим полной самоизоляции, многих интересует, отменят ли 1 мая 2020 в Новосибирске? Сегодня мэрия дала официальный комментарий.

— Что касается праздничных мероприятий, связанных с первым мая, в какой форме они будут, речь еще впереди. До 30 апреля у нас действует режим самоизоляции. Как будет развиваться ситуация, время покажет. А вот к 9 мая мы готовимся и готовимся очень серьезно, в том числе и к проведению парада. В какой форме он будет, тоже предстоит определиться, это будет зависеть от ситуации с коронавирусом, — прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, в Новосибирске зафиксировано 18 заболевших коронавирусом. В основном это люди, которые прилетели из Европы. За последние сутки инфекцию нашли у пятерых новосибирцев. В Новосибирске до 30 апреля объявлен режим самоизоляции. За его нарушение полагается штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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