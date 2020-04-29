1 мая в Новосибирске 2020: как будут праздновать и какие введут ограничения

29 Апр 2020 2020-04-29T15:48:47+03:00

все массовые мероприятия, которые планировалось провести в городе в этот день, будут отменены или переведены в онлайн режим. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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О том, как будет проходить 1 мая в Новосибирске 2020 рассказала вице-мэр и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. По ее словам, все массовые мероприятия, которые планировалось провести в городе в этот день, будут отменены или переведены в онлайн режим.

— В настоящее время в Новосибирске продолжается режим самоизоляции, все массовые мероприятия запланированные на майские праздники были отменены или переведены в режим онлайн. К примеру, 1 мая в дистанционном формате наш НГУ будет проводить маевку, и мы их в этом активно поддерживаем. В этом году планируется спеть песню специально для врачей, — пояснила КП-Новосибирск Анна Терешкова.

Кроме того, вице-мэр отметила, что, поскольку никаких многолюдных мероприятий в городе проводиться не будет, то никаких ограничительных мер, связанных с продажей алкоголя не будет.

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