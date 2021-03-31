Последние новости Новосибирска на 31 марта 2021 года: сибиряк признался в убийстве своей жены, двух мужчин избила толпа возле клуба

За сутки произошло множество ЧП. Фото: скриншот из видео/соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 31 марта 2021 года: читайте нашу подборку и будьте в курсе самых важных событий.

СИБИРЯК ПРИЗНАЛСЯ В УБИЙСТВЕ СОБСТВЕННОЙ ЖЕНЫ

ЧП в городе Бердске произошло 29 марта: сибиряк убил свою жену и сам же вызвал полицию. Как оказалось, вахтовик сильно ревновал свою супругу. В день трагедии мужчина выпил и угрожал убить жену...

ЖЕНЩИНА НАШЛА ШЕСТЬ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР СПУСТЯ 35 ЛЕТ

«Комсомолка» помогла обрести семью 38-летней Виолетте. Сибирячка рассказала свою трогательную историю о том, как ее удочерили, и что она ищет родных. Ее прочитали родные сестры Виолетты и вышли на связь.

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ РАССКАЗАЛ, КАКИЕ ЖАННА АГУЗАРОВА МОГЛА СДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИИ

Как выглядит Жанна Агузарова сейчас, удивляет многих поклонников. Мы попросили пластического хирурга Софью Плегунову посмотреть фото певицы до и после обретения популярности и рассказать, как она меняла свою внешность, делала ли пластику

ТОЛПА МУЖЧИН ИЗБИЛА ДВУХ ПАРНЕЙ ВОЗЛЕ КЛУБА

В Центральном районе Новосибирска подрались несколько мужчин. Конфликт произошел на улице Ядринцевской. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали его в соцсети. На кадрах видно, что толпа избивает двоих парней: причем один из них лежит бессознания.

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