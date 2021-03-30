«Мать вышла покурить и сбежала»: сибирячка, которую бросили в роддоме, спустя 35 лет нашла шесть сестер и братьев

Виолетта (на фото справа) очень похожа на свою сестру Гулю (слева), и их постоянно путали сельчане. Фото: личный архив.

- Здравствуйте, я Назира, сестра Виолетты, вы о ней писали, - на том конце трубки взволнованная женщина с трудом подбирала слова. - Мы ее всю жизнь искали!

Сначала даже не верилось, что «Комсомолке» удалось совершить маленькое чудо: соединить людей, которых разлучили 35 лет назад. Ровно за неделю до этого звонка мы говорили с Виолеттой Коротеевой - сестрой Назиры, которая ничего не знала о своих родственниках, но мечтала их найти. И мечта сбылась!

Виолетту удочерили, когда ей было полгода. Фото: личный архив.

«В ШКОЛЕ ДРАЗНИЛИ, ЧТО НЕ ПОХОЖА НА РОДИТЕЛЕЙ»

Виолетту забрали из детского дома, когда ей было полгода: она попала в семью милиционера, приемные родители скрывали от девочки, что она - неродная дочь.

- Мне в детстве доставалось за внешность. Черты лица у меня татарские, а фамилия мамы и папы - украинская. Вроде хохлушкой должна быть, а в школе все время обзывали: «Татарка, татарка». Я приходила потом домой и ревела, - призналась КП-Новосибирск Виолетта. - Помню, как после очередных издевок одноклассников я ночью лежала и думала: «Все равно я буду любить родителей, даже если они неродные!» И откуда у меня, маленькой, вообще такие мысли были?

Правду она узнала через неделю после своего 18-летия: приемные мама и папа, которых Виолетта всю жизнь считала родными, признались, что удочерили ее.

- Я говорю: «Вы что, шутите? Поприкалываться хотите надо мной?» Папа ревел навзрыд, вообще слова сказать не смог. Думали, вдруг я из дома уйду. Но я их успокоила: «А что ревете? Что изменилось-то?», - описывает непростой разговор сибирячка. - А еще приемные мама и папа рассказали, что перед тем, как они меня забрали, нянечка вывела двух детей и сказала: «Попрощайтесь с сестрой!» Почему-то в памяти у них осталось, что это были мальчики. И я решила их найти.

Также Виолетта подозревала, что у нее может быть сестра. Когда она приезжала из Кыштовки, где сейчас живет, в Барабинск, многие почему-то путали ее с другой женщиной. Но сибирячка даже не думала, что в итоге братьев и сестер окажется шесть!

Родители сменили девочке имя после удочерения. Фото: личный архив.

«НАС, ВШИВЫХ И ЧУМАЗЫХ, ЗАБРАЛИ…»

В 260 километрах от Кыштовки, в том самом райцентре Барабинск, Виолетту тоже искали, но под другим именем - Дания Ажбакова. Пытались ее найти три родные сестры-погодки, одна из которых - Гуля - как две капли воды похожа на сибирячку (с ней-то Виолетту и путали!).

- Мать наша пила сильно: где-то подработает, купит ведро яиц и водку - ведро это оставит нам, маленьким, и уйдет. А мы что? Маленькие совсем, начинаем эти яйца катать, разбиваем, сидим голодные. Да еще и с синяками - била нас мама… Бабушка приходит, плачет, а оставить нас себе не может - у нее самой 11 детей было, - вспоминает Назира, средняя сестра, которой сейчас 37 лет. - Она и вызвала опеку, и нас, пятерых вшивых и чумазых ребятишек, забрали в детский дом…

О том, что у них есть еще одна сестра, девочки узнали спустя почти 10 лет.

- Мне тогда было 13 лет, и нам разрешили навестить мать, - продолжает Назира. - Вот тогда она по пьяни и призналась, что родила еще одну дочку и бросила ее в больнице. И мы решили, что будем ее искать.

Вот только девочку по имени Дания найти не удавалось. Сестры ведь не знали, что приемные родители назвали девочку Виолеттой. Так что оставалось надеяться на чудо…

- Еще такой случай был: когда я рожала свою дочь, попала к доктору-мужчине. И он меня спросил, знаю ли я такую-то женщину, - и описывает мою мать. А я ему сказала, что знаю. И он поделился: «Она у нас девочку родила. А потом ушла покурить и сбежала, бросила ребенка. Девочку удочерили», - плачет Назира. - Я вот сейчас смотрю на свою дочку и понять не могу, как мать вообще могла так поступить…

Но опять же - никаких зацепок у сестер не было, пока не вышла статья с историей Виолетты в «Комсомольской правде».

- Звонит нам знакомая и говорит: «Статья вышла - девушка родных ищет, один в один как наша Гуля», - говорит Назира. - У меня аж дыхание перехватило: неужели и правда наша Дания нашлась?

Назира мечтала отыскать сестру. Фото: личный архив.

«МАТЬ МЫ НЕ ПРОСТИЛИ»

Телефон Назиры мы сразу же передали Виолетте, так что весь вечер и ночь они переписывались, а утром счастливые сестры позвонили нам.

- Знаете, я думала, что плакать буду, но как только услышала голос Назиры и сказала: «Привет», - так легко на сердце стало. И общаться мы сразу начали, как будто давно друг друга знаем и всего неделю не виделись, - радуется Виолетта.

- Я на Виолетту смотрю как в зеркало: мы не только внешне похожи, но у нас и болячки одни и те же, - смеется Назира.

От сестер сибирячка узнала, что у нее есть еще трое сводных братьев от других отцов, но с ними девушки близкие отношения не поддерживают.

- Один из них в тюрьме отсидел, другой пил сильно, но сейчас уже здоровье не то - бросает. А третий, он уже после Виолетты родился, сам общаться не хочет, вот мы и не навязываемся, - рассказывает о братьях Назира.

Жива и их биологическая мать, но никто из сестер простить ее не может.

- Сейчас она старая, живет у родственников. И знаете, с какой просьбой она обратилась? Чтобы мы прислали свои свидетельства о рождении, тогда она, как многодетная мать, будет получать повышенную пенсию. Мы все ей отказали, не простили ее, - признается Назира. - Для меня это совершенно чужой человек! Показала ей в WhatsApp внуков по ее просьбе - и хватит.

Виолетта с сестрой согласна: желания общаться с матерью у нее нет.

- Мне неинтересно про нее узнавать, выяснять, как у нее жизнь сложилась. Я считаю, что такие женщины - не матери, - добавляет Виолетта. - Буду ли я общаться с братьями - не знаю, жизнь покажет. Но я рада, что обрела сестер и пятерых племянников! Скоро обязательно приеду к ним в гости! Спасибо, «Комсомолка», за такое счастье!

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