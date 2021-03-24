«Их только вывели ко мне попрощаться»: сибирячка ищет братьев, с которыми ее разлучили 35 лет назад

Сибирячку удочерили, когда ей было всего полгода. Фото: личный архив.

Двух мальчиков нянечка привела за руку в коридор. Они схватились за ее халат и не понимали, кто эти незнакомые люди, которые держат на руках их шестимесячную сестренку.

- Попрощайтесь, - сказала нянечка.

…Это был последний раз, когда Виолетта Коротеева видела своих братьев. С тех пор прошло 35 лет, но сибирячка не прекращает поиски. Она поделилась с КП-Новосибирск своей историей.

Девочку растили как родную дочь. Фото: личный архив.

«ПРИЕМНЫЙ ПАПА ПЛАКАЛ НАВЗРЫД»

- Мне в детстве доставалось за внешность. Черты лица у меня татарские, а фамилия мамы и папы - украинская. Вроде хохлушкой должна быть, а в школе все время обзывали: «Татарка, татарка». Я приходила потом домой и ревела, а папа успокаивал: «Чего ревешь? Ты приди и скажи им, что они папуасы». Я однажды так и сказала, и одноклассники меня дразнить перестали, но начали расспрашивать, кто такие папуасы, - рассказала КП-Новосибирск Виолетта. - Видимо, тогда уже у меня стали закрадываться сомнения, потому что помню, как после очередных издевок от одноклассников я ночью лежала и думала: «Все равно я буду любить родителей, даже если они неродные!» И откуда у меня, маленькой, вообще такие мысли были? Будто чувствовала что-то…

Правду девушка узнала спустя много лет - через неделю после 18-летия.

- Приемные мама и папа позвали меня в комнату: «Дочь, подойди к нам, мы с тобой поговорить хотим». Положили меня на кровати посередке, как маленькую в детстве, и признались: «Доченька, мы тебе сказать хотим: ты у нас приемная», - вспоминает Виолетта. - Я говорю: «Вы что, шутите? Поприкалываться хотите надо мной?» Папа ревел навзрыд, вообще слова сказать не смог. Думали, может, я из дома уйду. Но я их успокоила: «А что ревете? Что изменилось-то?» Мы поцеловались, и все, им легче стало.

После этого разговора Виолетта пошла в свою комнату и стала думать, как обо всем рассказать своему жениху.

- Почему-то я боялась, что скажу ему правду, а он от меня уйдет. А мой будущий муж только посмеялся: «Я уже давно знаю, как и вся Кыштовка. Одна ты ничего не знаешь!», - удивляется сибирячка.

Сибирячку дразнили за внешность. Фото: личный архив.

«БРАТЬЯ ОСТАЛИСЬ В ДЕТДОМЕ, А МЕНЯ ЗАБРАЛИ»

После признания родителей Виолетта решила: биологическую мать она знать не хочет.

- У нас с мужем детей нет, и мне все говорят, что, может, я и забеременеть не могу из-за того, что не простила мать, не отпустила обиду. Но для меня это чужой человек, я ее знать не знаю и жила без нее столько лет. И мне неинтересно даже про нее узнать, как у нее жизнь сложилась. Я считаю, что такие женщины - не матери, - рассуждает женщина.

А вот родных братьев, с которыми ее разлучили, Виолетта наоборот, захотела найти.

- Я в семье одна росла: у приемных мамы с папой своих детей не было. И я всегда мечтала, чтобы у меня появились братья и сестры, чтобы кто-то близкий был рядом, - признается сибирячка.

Вот только оказалось это не так-то просто.

- Приемная мама помнит лишь, что ей позвонили на работу в Дом быта в Татарске и сказали: «Вы документы оставляли, что хотите ребенка маленького усыновить? У нас есть отказник, приезжайте, посмотрите». Родители собрались и сразу же после работы поехали, потом документы начали оформлять. Забрали они меня, когда мне было примерно полгода. Тогда моих братьев и привели попрощаться. - Это все, что Виолетте рассказали ее приемные родители. Они, кстати, поддержали ее в поисках родных. Вот только зацепок сейчас у сибирячки немного. - По словам приемной мамы, моя биологическая мать была родом из деревни Богатиха Барабинского района, звали ее Дания Николаевна. Документов никаких не сохранилось.

А еще Виолетта думает, что, возможно, у нее есть сестра, причем очень похожая на нее.

- Я куда ни поеду, особенно в районы поближе к Барабинску, мне многие говорят: «Где-то я тебя видела». А еще однажды к одной бабушке приехали внуки и очень удивились, когда меня увидели: «Ты же в Чанах была - как ты тут оказалась?» А я в Чанах-то вообще не бывала, - говорит Виолетта. - Может, она после меня родилась…

Уважаемые читатели, если вы что-либо знаете об этой истории, свяжитесь с редакцией по тел. 8-913-068-56-72. Мы обязательно все передадим Виолетте.

Сибирячка работает санитаркой. Фото: личный архив.

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