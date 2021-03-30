Какая Жанна нравится вам больше? Фото: instagram.com/aguzaroova/instagram.com/andreduvan/tiktok.com/@aguzarovskytiktok

Как выглядит Жанна Агузарова сейчас, удивляет многих поклонников. Мы попросили пластического хирурга Софью Плегунову посмотреть фото певицы до и после обретения популярности и рассказать, как она меняла свою внешность, делала ли пластику.

Маленькая Жанна на руках у мамы Людмилы Савченко и родственницы Олимпиады Голубцовой. Фото: предоставлено Колыванским краеведческим музеем.

Жанна Агузарова всегда была для публики своего рода электрическим разрядом. Как только экс-солистка группы «Браво» появлялась на сцене, сразу завораживала поклонников красивым голосом, экзотической внешностью. Смотря на нее, так и хотелось зажечь под звуки рок-н-ролла. Но поклонникам Агузарова открывалась только на сцене, свою личную жизнь она тщательно скрывает и выходит в свет крайне редко. Впрочем, в декабре 2020 года она завела страницу в TikTok, где выкладывает короткие ролики. Только фанаты в этих небольших видео едва различат ту самую угловатую Жанну, которая пела про желтые ботинки.

Фотография, которую Жанна подарила школьной подружке. Фото: предоставлено Колыванским краеведческим музеем.

За последние годы Жанна изменилась так, что в родном поселке — Колывани (он под Новосибирском) — ее вряд ли узнают. Первый раз ее преображение заметили зрители программы «Вечерний Ургант» в 2015 году, где Жанна была гостьей. Затем обновленную внешность Агузаровой фанаты увидели на юбилейном концерте группы «Цветы» в 2019 году. Сибирячка тогда исполнила песню «Только рок-н-ролл», а также спела в дуэте с Аллой Пугачевой. Образ Жанны поразил зрителей и стал поводом для бурного обсуждения в социальных сетях: «Боже, что с ней произошло?», «Зачем Жанна это сделала? Раньше такая хорошая была!», «Врачи оторвались на ней по полной». А что скажут хирурги? Была ли пластика или только уколы красоты?

Женщина подкачала губы и подтянула лицо. Фото: tiktok.com/@aguzarovskytiktok

— У Жанны высокие скулы, хороший овал лица. Отсутствуют брыли (провисание кожи глаз и щек. — Ред.) и носогубные складки. Скорее всего, был проведен хороший SMAS-лифтинг (подтяжка лица. — Ред.). Четкий шейно-подбородочный угол, отсутствие второго подбородка могут говорить о том, что проведена платизмопластика (пластическая операция по коррекции шеи. — Ред.), — рассказала КП-Новосибирск София Плегунова, пластический хирург.

Возможно, певица изменила разрез глаз. Фото: tiktok.com/@aguzarovskytiktok

Жанна не любит говорить о своем возрасте, но дата рождения ее известна. Сейчас звезде российского рок-н-ролла 58 лет. По мнению врача, певица, чтобы выглядеть моложе, скорее всего, подкачала филлерами губы и скулы. А еще могла сделать круговую блефаропластику (операция по изменению формы век, разреза глаз. — Ред.).

У Жанны отсутствует второй подбородок. Фото: tiktok.com/@aguzarovskytiktok

— В ее возрасте у многих появляются изменения век, а тут все идеально, как у девочки, гладкая кожа. У Жанны очень открытый взгляд и отсутствует носослезная борозда. Думаю, пластика все-таки была, — предполагает хирург.

Несмотря на явные признаки походов к косметологу, Жанна Агузарова все же смогла сохранить оригинальность и свою фишку — например, фирменный нос с горбинкой исполнительница «Старого отеля» трогать не стала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.