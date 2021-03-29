Последние новости Новосибирска на 29 марта 2021 года: вдовец требует от больницы 15 миллионов за смерть жены, сибиряк сделал невероятное фото на Чукотке

Кадры с Чукотки завораживают. Фото: Вадим МОХОВ/личный архив героя

Мы собрали последние новости Новосибирска на 29 марта 2021 года в одной подборке: будьте в курсе всех важных событий в городе.

ОТЕЦ ЧЕТВЕРЫХ ДЕТЕЙ ТРЕБУЕ 15 МИЛЛИОНОВ ЗА СМЕРТЬ ЖЕНЫ

Виктор Правосуд 1,5 года назад стал вдвоцом. Мужчине пришлось бросить работу и в одиночку воспитывать четырех детей. Сибиряк подал иск к больнице: медиков он считает виновными в смерти супруги, поэтому требует выплатить ему 15 миллионов рублей. Он рассказал, есть ли у них шанс получить компенсацию.

ЗАКРЫЛСЯ ЕЩЕ ОДИН КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ

Городская больница №3 перестает быть ковидным госпиталем. В помещениях уже началась санитарная обработка. С 1 апреля врачи будут готовы принимать пациентов в обычном режиме.

НОВОСИБИРСКИЙ ФОТОГРАФ ПОРАЗИЛ КАДРАМИ С ЧУКОТКИ

Вадим Маохоров недавно вернулся из путешествия на Чукотку. Там ему удалось сфотографировать бегущее стадо оленей. Эти кадры восхитили его подписчиков.

АВСТРИЕЦ СДЕЛАЛ ТАТУИРОВКУ С СИМВОЛОМ ХК «СИБИРЬ»

Авчтриец Кристиан Дрешен - давний хоккейный болельщик. Он набил себе изображение злого снеговика на ноге. ая татуировка красуется на ноге. А на другой же мужчина набил символ команды «Трактор». Он считает, что это сильные хоккейные команды.

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