Еще одна больница Новосибирска перестанет быть ковидным госпиталем

Учреждение 9 месяцев принимало коронавирусных пациентов. Фото: с сайта navigato.ru

В списке медицинских учреждений города и области пополнение. С городской больницы №3 снимают статус ковидного госпиталя, и скоро она вновь начнет принимать обычных пациентов.

Девять месяцев тяжелой борьбы с вирусом медперсоналу дались нелегко.

— Хочу поклониться всем нашим работникам до земли за то, что выстояли, выдержали нелегкие испытания, особенно в осенне-зимний период. Наверное, многие помнят, какая была тогда обстановка, в каких тяжелых условиях приходилось бороться с ростом заболеваемости, — рассказал изданию «Навигатор» главный врач больницы Александр Осадчий.

В помещениях уже началась глобальная санитарная обработка.

С 1 апреля городская больница готова принимать обычных пациентов по профилям: терапия, хирургия, гинекология и патология беременности. В корпусе по ул. Мухачева, 5/4 возобновляет работу круглосуточный травмпункт, открытия которого с нетерпением ждали все жители микрорайона ОбьГЭС.

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