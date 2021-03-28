«Спутали аппендицит с беременностью»: отец четверых детей требует с новосибирских медиков 15 миллионов рублей за смерть жены

Любимую жену новосибирец потерял 1,5 года назад. Фото: личный архив.

Сибиряк Виктор Правосуд из-за трагичного стечения обстоятельств стал отцом-одиночкой. Мужчина был вынужден оставить работу и стать для детей и мамой и папой, переживая одновременно утрату любимой женщины. Вдовец подал иск к больницам: медиков он считает виновными в смерти супруги, поэтому требует выплатить ему 15 миллионов рублей. Как многодетная семья выживает на 20 тысяч месяц и есть ли шанс получить компенсацию — в материале КП-Новосибирск.

«ЕЕ ДВА ДНЯ ВОЗИЛИ С АППЕНДИЦИТОМ»

Трагедия в семье Виктора Правосуда случилась в августе 2019 года. Жительница поселка Льнозавод, мать четверых детей 28-летняя Ольга почувствовала боль в животе и вызвала скорую. Женщину отвезли на УЗИ, а затем — в гинекологическую больницу № 2. Медики подозревали внематочную беременность и стали сбивать температуру капельницами, это ненадолго избавило женщину от болей. Потом ей поставили диагноз «воспаление матки» и положили на операцию. Но уже на операционном столе выяснилось, что у сибирячки перитонит из-за лопнувшего аппендицита.

— Жена еще в скорой твердила, что может быть аппендицит, а медики не слушали ее, решив, что это воспаление матки. Два дня ее возили по больницам, а потом, когда началось заражение крови, было уже поздно. Я со слезами пришел к врачам, они только сказали: «Мы сделали все возможное». Но могли же прислушаться и проверить на аппендицит, — рассказал КП-Новосибирск вдовец Виктор Правосуд.

Женщина скончалась, следователи возбудили уголовное дело, которое затем закрыли. Однако эксперты признали, что при лечении были допущены ошибки. У семьи появился шанс наказать медиков хотя бы рублем.

— Комиссия судмедэкспертов из Москвы отметила, что причиной смерти женщины стал острый гангренозный аппендицит. При оказании медицинской помощи был допущен ряд ошибок: непрофильный перевод в гинекологическую больницу № 2, неполное обследование с острым перитонитом, несвоевременное проведение хирургической операции, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Ольга Педрико.

После смерти Ольги (слева) детей временно отдали бабушке. Но та ушла в запой. Фото: личный архив

«Я СТАЛ ИМ И МАМОЙ И ПАПОЙ»

Первое время после похорон жены Виктор не мог справиться со своим горем и свалившимися на него обязанностями по воспитанию и уходу за четырьмя ребятишками. Раньше задачей мужчины было содержание семьи: он часто пропадал на работе, занимался строительством, чтобы семья ни в чем не нуждалась. Совмещать все это в новых реалиях стало просто невозможно.

На отца полностью легла забота о 13-летнем Диме, 12-летней Полине, 10-летнем Сереже и 4-летней Вике.

— Раньше я сутками работал на стройках, а жена — продавцом в деревенском магазине, плюс сидела с детьми. Всех четверых детей после похорон я отправил к теще на зиму, потому что дети тоже очень переживали из-за всего этого. И я не справлялся… Признаюсь честно, даже начал выпивать поначалу, но соседи стали стыдить, а потом убедили меня, что надо жить ради детей. С тех пор не пью, — говорит Виктор Правосуд.

Сейчас Виктор в одиночку держит хозяйство и воспитывает четверых детей. Фото: личный архив

ОТ КОПЕЙКИ ДО КОПЕЙКИ

В селе Виктор не смог найти подходящую работу. Сперва пытался трудиться грузчиком в Новосибирске, но ездить на электричках туда-обратно стало совсем невыгодно, да и времени уходило много. Потом неожиданно в загул ушла теща, накопила долг за ЖКХ (его пришлось выплачивать Виктору с пенсии по потере кормильца, чтобы женщину не выселили из общежития) и перестала помогать с детьми. Отец забрал детей у пьющей бабушки и семья стала жить на государственные выплаты и за счет подсобного хозяйства.

— За продуктами приходилось ездить в Тогучин на электричке: в местном магазине цены казались неподъемными. Мы экономим на всем, на чем возможно. Сейчас платят пособия (6 тысяч рублей — на старших и 10 тысяч рублей — на 6-летнюю Вику) плюс пенсию по потере кормильца. На эти деньги нужно одеть, обуть детей, прокормить и иногда хоть чем-то порадовать. Спасает свое хозяйство: поросята, куры и огород. Коровы у нас нет. Машины тоже нет, хотя в администрации Тогучинского района обещали, но потом сказали: «Вот как заведешь пятого ребенка...» А куда мне пятый? — рассуждает сибиряк.

ПРИШЛИ КОЛЛЕКТОРЫ

Виктор вспоминает: до трагедии семья тоже жила небогато, но зато дружно и счастливо. Ютились в двух комнатах новосибирского общежития, работали, поднимали ребятишек. Ольга трудилась тогда в сети мясных магазинов, стол ломился от закусок, а дом — от гостей и родственников. С переездом в поселок Льнозавод многочисленные гости куда-то запропастились и даже после трагедии ничем не помогли. Зато в дом вдовца пришли кредиторы из прошлого.

— В 2008 году мы с женой брали кредит на погашение долгов тещи, которая десятки лет не платила за ЖКХ. Около ста тысяч пришлось отдать, сперва платили по кредиту, а потом банк обанкротился, и платить стало некуда. Я даже и забыл об этом. И вдруг внезапно объявился новый банк, туда перешли наши долги с большими процентами. Почти полмиллиона накапало за 12 лет! Два варианта у меня теперь: банкротство или суд, — уверен многодетный отец.

Соседка Ирина с самого начала поддерживала вдовца и стала для детей второй мамой. Фото: личный архив

Мужчина говорит, именно эта ситуация заставила его попробовать подать гражданский иск о компенсации морального вреда к Городской инфекционной больнице Новосибирска, гинекологической больнице № 2 и станции скорой медицинской помощи, потребовав сразу 15 миллионов рублей за смерть жены. Сумма, конечно, максимальная, но Виктор надеется хотя бы закрыть долги и заняться фермерством или даже экотуризмом. В деревне, по его словам, и места красивые, и люди отзывчивые.

— Планов и идей много. Хорошо бы суд поддержал меня. Кто-то же должен в итоге ответить за эту смертельную ошибку! Мне ведь детей учить еще надо, машину было бы неплохо купить… А так у нас все в порядке, терпимо: дети одеты, обуты, накормлены. Жизнь продолжается, — добавляет сибиряк.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием этой истории.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.