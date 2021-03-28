Австарлиец сделал татуировку со злым снеговиком из хоккейного клуба «Сибирь»

Хоккейный болельщик из Австрии похвалился новыми тату. Фото: vk.com/hcsibir1962.

Болельщик и поклонник хоккея из Австрии Кристиан Дрешер похвалился в социальных сетях своими новыми татуировками.

Хоккеисты «Сибири» были приятно удивлены такой преданности и даже вступили с иностранцем в переписку.

— Он нам ответил, что любит следить на КХЛ и за хоккеем в целом. Его друг создал рисунки маскотов всех команд, а он выбрал самые понравившиеся, — сообщили представители в ХК «Сибирь».

38-летний Кристиан считает, что его тату символизирует битву двух сильных команд, у которых впереди еще много побед.

— Название «Сибирь» просто невероятное. Все у клуба сочетается вместе, ледовый элемент в лого в сочетании с фактом того, что Сибирь невероятной холодный регион, — написал в своем письме иностранец.

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