«Бесконечные поля снега и льда»: новосибирец сделал невероятные фото стада оленей в тундре

В стаде оленей около 400 голов. Фото: Вадим Махоров.

Известный в Новосибирске фотограф продолжает расширять географию своих путешествий. Недавно парень вернулся из дальней поездки на Чукотку. Особенно ему удалась фотоохота на большое стадо оленей.

— По приглашению от Чукотского Фонда развития туризма я отправился в Анадырь и Эгвекинот, чтобы посмотреть, как и чем живут не только кореные народы, но и сама Чукотка. Меня сильно впечатлило увиденное: бесконечная белоснежная тундра и стада оленей; поселения, до которых не так просто добраться, но там теплится жизнь. А также впечатлил Эгвекинот — небольшое поселение, которое называют жемчужиной Чукотки из-за его расположения в красивой гористой бухте. Понятно, что массового туризма здесь никогда не будет, так как любая логистика в регионе сложна из-за сурового климата и отсутствия дорог. Но тем она и интереснее, — поделился впечатлениями Вадим Махоров.

Сибиряк случайно оказался в компании оленеводов. Фото: Вадим Махоров.

Фотограф рассказал, что случайно ему посчастливилось оказаться в компании оленеводов, которые перегоняют стада животных. Он не стал упускать редкую возможность запечатлеть этот процесс на память.

— Недолго думая надел на себя рыбацкий костюм, теплые сапоги и на снегоходе отправился к ним. Температура была около -25 градусов, солнце уже заходило. Я переживал, что без солнца получатся не такие красивые кадры, как хотелось бы. Переживал, что оленеводы будут против, если я начну их снимать. Но посмотреть мне все равно хотелось. Ведь стадо оленей в плоской тундре не сравнится по картинке со стадом среди гор. Но все прошло хорошо. Вместе с оленеводами я прошелся пару километров и сделал эти кадры. Этот вечер по атмосферности мне запомнится надолго, — написал после поездки Вадим в своих социальных сетях.

Подписчики парня тоже остались под впечатлением от необычных фотографий.

— Просто чума!

— Другая планета…

— Как красиво в России! — написали поклонники творчества Махорова.

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