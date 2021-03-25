Последние новости Новосибирска на 25 марта 2021 года: на школьника упала глыба льда, тетя не отдает избитого ребенка матери

На месте работала полиция. Фото: личный архив/дичный архив.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 25 марта 2021 года в одном материале: с нашей подборкой вы будете в курсе самых важных событий.

ГЛЫБА ЛЬДА УПАЛА НА ШКОЛЬНИКА

15-летний подросток пострадал 23 марта: наледь обрушилась на школьника и сломала ему ногу. Сейчас парень находится в больнице, ему сделали операцию на правой ноге. Родители школьника винят во всем управляющую компанию, которая не чистила снег.

ТЕТЯ ХОЧЕТ ЗАБРАТЬ ПЛЕМЯННИКОВ ИЗ СЕМЬИ, ГДЕ ИХ БЬЮТ

Бердчанка Светлана Геллерт пожаловалась в опеку на избиение племянников. Женщина уверена, что малышей там обижают, бьют и никто ими не занимается. Мама детей просит второй шанс, чтобы все исправить.

ВИЦЭ-МЭР НОВОСИБИРСКА РАССКАЗАЛ О СВОЕЙ РАБОТЕ В 90-Х И 2000-Х

Ровно 25 лет назад состоялись первые выборы мэра. В 1996 году победа досталась Виктору Толоконскому. На радио «Комсомольская правда-Новосибирск» он поделился воспоминаниями того времени.

НОВОСИБИРСК ПОЯВИТСЯ НА 10-РУБЛЕВОЙ КУПЮРЕ

Центробанк сделал заявление, что некоторые купюры изменят: на десятке появится Новосибирск. «Комсомолка» узнала, какие достопримечательности города сибиряки хотели бы видеть на такой банкноте.

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