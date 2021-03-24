Шилка, «гуси» или НОВАТ? Новосибирцы предлагают варианты изображения на 10-рублевой купюре

Большинство новосибирцев проголосовали за изображение оперного. Фото: Виктория Минаева/Алена Мартынова

Изображение Новосибирска появится на купюре номиналом 10 рублей. По сообщению Центробанка России, новые банкноты войдут в оборот только в 2025 году. Новосибирцы уже стали высказывать свое мнение, что стоит изобразить на купюре. КП-Новосибирск опросила экспертов, чтобы узнать их варианты.

Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска:

— Я считаю, что на новой купюре стоит изобразить НОВАТ. Были, конечно, и другие предложения. К примеру, Бугринский мост или зоопарк (в соцсетях народ предлагает увековечить на купюре белую медведицу Шилку. — Ред.). Но мое личное мнение как человека, живущего в Новосибирске: все-таки театр оперы и балета заслуживает того, чтобы его увековечили. Это достойный символ не только города, но и вообще нашей страны. Здание выглядит великолепно. Многие люди приезжают в Новосибирск только для того, чтобы посмотреть на НОВАТ и побывать на спектакле.

К сожалению, Бугринский мост символом города никто не выбрал. Фото: Евгений Прокинов

Константин Голодяев, сотрудник Музея города Новосибирска:

— Во-первых, я не понимаю, зачем это делать. Во-вторых, один из знаковых объектов нашего города, о котором знает вся страна, — театр оперы и балета. Его нужно просто сфотографировать так, чтобы виден был объем. Еще один значимый объект — железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный. Это самый крупный железнодорожный вокзал на территории Сибири и Дальнего Востока. Если выбирать, то я бы выбирал именно из этих вариантов. Мне нравятся оба.

Дмитрий Симонов, директор Государственного архива Новосибирской области:

— Я думаю, если речь идет о денежной банкноте, то, без сомнения, на ней нужно изобразить театр оперы и балета. Ведь его легко узнать. Думаю, других вариантов даже быть не может. Театр оперы и балета — символ не только Новосибирска, но и всей Сибири.

Медведи мило смотрелись бы на 10-рублевой купюре. Фото: Виктория МИНАЕВА

Василий Кулинич, нумизмат:

— А зачем вообще менять изображение? Мне кажется, это бессмысленно. Люди начнут путаться. Это можно сравнить с тем, что на долларах постоянно разных президентов печатали бы… А вообще, один из лучших вариантов — театр оперы и балета. Зоопарк не подойдет, потому что ничем не отличается от других, мосты тоже почти все одинаковые.

Анна Васильевна уверена, что «гуси» из Академгородка - символ прогрессивного Новосибирска. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Анна Терешкова, заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска:

— Пока еще рано говорить о каком-то изображении. Для начала нужно позвонить в Центробанк и узнать, кто выберет рисунок. По-моему, есть два варианта изображения. Самый первый — театр оперы и балета. Его знают по всей России. А если мы хотим показать наш город как прогрессирующий и развивающийся, то «гусей» из новосибирского Академгородка (речь о здании технопарка).

Уважаемые читатели, что хотели бы видеть на новой 10-рублевой купюре вы? Поделитесь своим мнением в комментариях.

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