Как Виктор Толоконский ввел в оборот «городскую валюту» и натер из-за нее мозоль

Виктор Толоконский рассказал, как выиграл выборы мэра 25 лет назад. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ровно 25 лет назад в Новосибирске впервые прошли выборы мэра. 24 марта 1996 года победа досталась Виктору Толоконскому. На самом деле кресло градоначальника он занял еще в 1993 году, но тогда - без процедуры выборов. А вот четверть века назад его официально одобрили горожане, отдав 80% голосов.

Виктор Александрович поделился с КП-Новосибирск воспоминаниями о своей работе в 1990-х и начале 2000-х.

ВОЗГЛАВИЛ ГОРОД ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОГО ПУТЧА

- Я, даже когда был заместителем, не очень думал о том, чтобы стать мэром. Но в октябре 1993 года конфликт Ельцина с Верховным советом привел к расколу в обществе. И тогдашний губернатор Виталий Петрович Муха поддержал Верховный совет. Причем достаточно энергично и открыто. И где-то в конце октября президент Ельцин отстранил губернатора Новосибирской области от должности. На его место был назначен сначала исполняющим обязанности, а потом полноценно Иван Иванович Индинок (до этого Индинок был мэром Новосибирска. - Ред.). И так как он сам стал губернатором, то меня - в то время первого заместителя - назначил исполнять обязанности мэра.

НОВОСИБИРСКИЕ ДЕНЬГИ

- Тогда было очень сложное время. Завод вроде изготавливает продукцию, работает, но выручки - нет, выплачивать зарплату сотрудникам нечем. Конечно, завод и налоги не платит. А город жил только за счет собственных налогов, тем более что и попросить ни у кого нельзя было - в федеральном бюджете тоже денег не хватало. И мы тогда придумали городские деньги! Имитировали свои деньги! Мы заключили соглашение с банком, уполномоченный банк заказал на Гознаке специальные ценные бумаги. Мы их называли - простой вексель. Они были защищены, как и денежные купюры. Банк их учитывает, номинирует. Эти бумаги были разного достоинства, на них все было написано. И каждый день, каждый вечер, каждую ночь я подписывал каждую бумажку своей личной подписью. Мне приносили в конце рабочего дня коробки этих денег из банка. И я, завершив свою основную работу в 8 - 9 часов вечера, начинал подписывать эти бумаги, и это длилось по несколько часов! У меня с того времени есть маленькая мозоль на пальце… Это были вполне реальные денежные средства. Мы их принимали в налоги, принимали в арендную плату. Мы рассчитывались за необходимые ресурсы именно этими бумагами. Покупали уголь, горючее, какие-то строительные материалы. Мне до сих пор иногда дарят эти векселя в рамке, называют их «толоконками».

ИЗБИРАТЬСЯ - БЕЗ ЛИСТОВОК, ВЫСТУПАТЬ - БЕЗ ШПАРГАЛОК

- Тогда было принято представлять себя достаточно скромно. Поэтому на тех мэрских выборах, по-моему, вообще не было никакой наружной рекламы.

Вот на первых губернаторских выборах, которые прошли в конце 1999-го, слоган был. Как-то так: «Губернатор нужен новый - умный, честный и толковый». И «толковый» было написано так, чтобы возникала ассоциация с фамилией Толоконский.

Спичрайтеры - принятая традиция. Но стиль моей работы - другой. Я всегда говорил, что мне важно, чтобы у меня были ручка и блокнотик и на что опереться. Я всегда писал небольшой план того, что я хочу сказать: первое, второе, третье и четвертое. У меня спичрайтер был где-то в голове: еду в машине - и уже думаю, что буду говорить; лег спать, не спится - думаю, что буду говорить; бреюсь - думаю, что буду говорить.

«РУЧКИ НУЖНЫ С СИНЕЙ ПАСТОЙ»

- Было настолько трудное время, что даже мысли не было что-то в кабинетах переделывать. Я как зашел - ничего не менял. Да, есть какие-то привычки: рядом на столе должна быть счетная машинка - калькулятор, должны быть обычные мягкие ручки. Такие сейчас с трудом находят - с мягковатым стержнем. И ручка должна быть с синими чернилами. Когда-то я пользовался черными, но мне кто-то сказал: если черной ручкой подписываешься, то легко скопировать.

Потом мне и самому хотелось, чтобы кабинет был традиционным. Помню, приехал в Красноярск, а в кабинете губернатора хай-тек: стеклянный стол, стол для заседаний со стеклянной столешницей, все кресла на колесиках, ездят по кабинету… Мне лучше - традиционно и без излишеств. Я никогда не разрешал особых ремонтов. Но все должно быть удобно.

«ЕЗДИЛ НА «ВОЛГЕ», НО ПРИШЛОСЬ ПОКУПАТЬ «ТОЙОТЫ»

- Ездил только на переднем сиденье, хотя сейчас модно ездить на заднем. Мэром в 1990-х годах я ездил на 24-й «Волге». Номер: 101. Но не черная. Я больше подчинялся позиции водителей. Водители, мне кажется, не очень любят черный цвет, так как у нас пыли много, а на черном пыль лучше видно. Так что машины были светлого тона - белые, сероватые или бежевые.

Черные машины у меня были только когда я стал полпредом, а еще достались, когда я работал в Красноярске. Это уже были иномарки, хотя с большим пробегом. Служба безопасности даже выносила предписание, что нужно сменить их, но я относился к этому спокойно. Даже в начале губернаторства требовал только отечественных машин. Правда, потом мне стали уже с карандашом, с бумагой доказывать, что обслуживание «Волги» дороже. И потом по цене конкурировали «Тойоты» и «Шкоды». И мы тогда выбрали «Тойоты», служебный автопарк формировался из них.

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