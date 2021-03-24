Мама молилась: «Хоть бы живой», — а врачи рисковали жизнью: как в Новосибирске спасали школьника, которого придавило снегом

Глыба льда рухнула на парня около 7 часов вечера. Фото: Анна ПАШАГИНА/предоставлено героем публикации

Глыба льда свалилась с крыши на 15-летнего школьника в Ленинском районе Новосибирска. ЧП произошло по адресу: 3-й переулок Серафимовича, 16. На место тут же приехали скорая помощь и полиция. Парня забрали в больницу и диагностировали два перелома голени, трещину в бедре и черепно-мозговую травму. Пострадавшего прооперировали, теперь он надолго останется в больнице. Его близкие намерены добиваться компенсации и наказания виновных коммунальщиков.

«УПАЛ, ОЧНУЛСЯ В БОЛЬНИЦЕ»

23 марта Семен около 7 часов вечера собрался на улицу погулять с друзьями.

— Вышел из подъезда и услышал, как с крыши начал снег сходить. Я упал и больше ничего не помню. Было ощущение сильной боли, когда пришел в себя, — рассказал КП-Новосибирск по видеосвязи из больничной палаты пострадавший Семен Рыбаков. — Теперь мне месяц тут лежать, а у меня экзамены...

По словам мамы, Семен не успел спрятаться от снега в подъезде. Фото: Анна ПАШАГИНА

В момент ЧП мама Семена была на кухне и готовила ужин. По ее словам, она услышала, как с крыши начал сходить снег, а после стали доноситься крики детей. Женщина сломя голову побежала на улицу. Пока преодолевала ступеньки в подъезде, в голове крутилась только одна мысль: «Хоть бы живой».

— Я выбегаю — смотрю, а сын весь в крови лежит и без сознания. У меня едва сердце не остановилось, — призналась КП-Новосибирск Светлана Рыбакова. — Как мне дети потом объяснили, мой сын, когда услышал, как снег со льдом летит вниз, попытался отойти, но поскользнулся. В этот момент на него все и свалилось.

Врачи диагностировали у школьника перелом голени в двух местах. Фото: предоставлено героем публикации

Медикам, которые увозили пострадавшего школьника, тоже пришлось пройти опасный квест по его эвакуации. Сначала им с трудом удалось заехать в сам двор, преодолевая снежное месиво. Кроме того, с крыши то и дело валились глыбы льда, но врачи, рискуя своим здоровьем, все-таки сумели вытащить парня на носилках с опасного участка и погрузить в машину.

— Уже ночью Семену прооперировали ногу. Скорее всего, потребуется еще одна операция. Я пока написала заявление в полицию и хочу, чтобы виновных нашли и наказали по закону. Вчера, конечно, крышу всю очистили. А сегодня с утра трактор работал. Даже яму, которая много лет тут была, засыпали щебнем, — добавляет женщина.

Предположительно, такая глыба льда рухнула на 15-летнего парня. Фото: предоставлено героем публикации

ТРИ РАЗА ЗА ЗИМУ ЧИСТИЛИ

Дому в 3-м переулке Серафимовича больше 80 лет, и по его состоянию не трудно догадаться, что он в аварийном состоянии.

— Снег, конечно, чистят, но не часто. Рабочие сбрасывают то, что могут, а остальное не трогают. За эту зиму два раза приезжали. А 23 марта, получается, был третий раз. Я 20 лет тут живу, и все время страшно под этой крышей ходить. Ежегодно снег сходит весной, но ни на кого раньше не падал, а вот вчера парню не повезло, — поделилась с КП-Новосибирск жительница дома.

На месте были полицейские и представители управляющей компании. Фото: предоставлено героем публикации

После случившегося проверку начал проводить Следственный комитет региона. Сейчас мать пострадавшего Семена ждет, кого следователи будут привлекать к уголовной ответственности за проявленную халатность. Она во всем винит управляющую компанию, которая ненадлежащим образом следит за их стареньким бараком. Светлана хочет взыскать моральную компенсацию.

Связь с Семеном родные поддерживают только по видео. Фото: Анна ПАШАГИНА

ОФИЦИАЛЬНО

О трагедии в Ленинском районе узнала Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области. Она отметила, что дело находится на контроле.

— Мы сделали запросы в соответствующие ведомства, а главам администраций города и области направили предложения организовать рейды по очистке кровель многоквартирных домов, учреждений, предприятий и торговых точек от снега и наледи. Это актуально, как никогда: сейчас очень неустойчивая погода, способствующая образованию опасных наледей, которые могут сойти в любой момент. Крайне важно провести оперативные мероприятия и счистить снег, сбить сосульки, чтобы избежать повторения несчастных случаев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.