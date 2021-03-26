Последние новости Новосибирска на 26 марта 2021 года: две школьницы избили девочку-подростка, блогера, стрелявшего в центре города, поймали

Парень смог перебраться в другую квартиру. Фото: скриншот из видео/соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 26 марта 2021 года: читайте нашу подборку и будьте в курсе самых важных событий города.

ЖЕНЩИНА И ШКОЛЬНИК СПАСЛИСЬ ОТ ПОЖАРА, ПРОЙДЯ ПО КОЗЫРЬКУ БАЛКОНА

В Новосибирске на улице Фрунзе загорелась квартира на 8 этаже. Женщине и подростку, чтобы спастись, пришлось перелезать через балкон в соседние квартиры.Теперь дознавателям МЧС предстоит выяснить причину пожара.

ШКОЛЬНИК СТАЛ ИЗГОЕМ ИЗ-ЗА СТРИПТИЗА УЧИТЕЛЬНИЦЫ

Стали известны новые подробности гшкольного скандала в Татарском районе Новосибирской области. Напомним, по местным чатам разошлось видео стриптиза учительницы английского языка. Местные уверяют: между ней и школьнику, которому она отправляла этот ролик, был роман, и девятиклассник ей запрещал общаться с другими парнями.

БЛОГЕРА, УСТРОИВШЕГО СТРЕЛЬБУ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, ПОЙМАЛА ПОЛИЦИЯ

Правоохранители задержали парня, который устроил стрельбу из машины на площади Ленина. В отношении сибиряка возбудили административное дело по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах».

Центральный районный суд назначил ему штраф в 40 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.

В ТАТАРСКЕ ПОДРАЛИСЬ ШКОЛЬНИЦЫ

Конфликт попал на камеры и разлетелся по социальным сетям. Никто до сих пор не знает, что не поделили школьницы. Многие посчитали, что девчонки сцепились из-за парня. Есть и другая версия: одна из девочек оскорбила другую, потому и произошла потасовка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске женщина и школьник спаслись на пожаре, пройдя по козырьку балкона в соседнюю квартиру

Сейчас они находятся в больнице (подробности)

«Она флиртовала, а он ревновал»: школьник стал изгоем из-за стриптиза учительницы

Местные корят девятиклассника за то, что он сначала соблазнил педагога, а затем слил пикантный ролик друзьям (подробности)

В Новосибирске задержали блогера, устроившего стрельбу в центре города

Сибиряка оштрафовали на 40 тысяч и забрали у него оружие (подробности)

«Бей ее, как я тебя учил»: школьницы по очереди избили подружку и записали это на видео

Конфликт старшеклассниц из Новосибирской области стал достоянием общественности из-за утечки ролика в социальные сети. Пострадавшая называет это «позором» и просит компенсацию (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.