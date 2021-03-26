Последние новости Новосибирска на 26 марта 2021 года: две школьницы избили девочку-подростка, блогера, стрелявшего в центре города, поймали

Парень смог перебраться в другую квартиру. Фото: скриншот из видео/соцсети.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 26 марта 2021 года: читайте нашу подборку и будьте в курсе самых важных событий города.
ЖЕНЩИНА И ШКОЛЬНИК СПАСЛИСЬ ОТ ПОЖАРА, ПРОЙДЯ ПО КОЗЫРЬКУ БАЛКОНА
В Новосибирске на улице Фрунзе загорелась квартира на 8 этаже. Женщине и подростку, чтобы спастись, пришлось перелезать через балкон в соседние квартиры.Теперь дознавателям МЧС предстоит выяснить причину пожара.
ШКОЛЬНИК СТАЛ ИЗГОЕМ ИЗ-ЗА СТРИПТИЗА УЧИТЕЛЬНИЦЫ
Стали известны новые подробности гшкольного скандала в Татарском районе Новосибирской области. Напомним, по местным чатам разошлось видео стриптиза учительницы английского языка. Местные уверяют: между ней и школьнику, которому она отправляла этот ролик, был роман, и девятиклассник ей запрещал общаться с другими парнями.
БЛОГЕРА, УСТРОИВШЕГО СТРЕЛЬБУ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, ПОЙМАЛА ПОЛИЦИЯ
Правоохранители задержали парня, который устроил стрельбу из машины на площади Ленина. В отношении сибиряка возбудили административное дело по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах».
Центральный районный суд назначил ему штраф в 40 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.
В ТАТАРСКЕ ПОДРАЛИСЬ ШКОЛЬНИЦЫ
Конфликт попал на камеры и разлетелся по социальным сетям. Никто до сих пор не знает, что не поделили школьницы. Многие посчитали, что девчонки сцепились из-за парня. Есть и другая версия: одна из девочек оскорбила другую, потому и произошла потасовка.
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