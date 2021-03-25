«Бей ее, как я тебя учил»: школьницы по очереди избили подружку и записали это на видео

Девочки помирились, а родители написали заявление в полицию. Фото: стоп-кадр.

Очередной скандал в одной из школ города Татарска Новосибирской области взорвал интернет. Две школьницы избили третью за гаражами под одобрительные крики парней. Потерпевшая ушла домой с синяками и попыталась забыть этот позорный случай, но кто-то из очевидцев выложил видеоролик в социальные сети, и понеслось… Из-за чего подростки устроили жестокие разборки и чем закончилась эта история, выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

НЕ ПОДЕЛИЛИ ПАРНЯ?

Скандальная драка трех школьниц произошла днем 20 марта в городе Татарске. Как рассказали КП-Новосибирск очевидцы, девятиклассница Нина* и восьмиклассница Маша* позвали свою подругу Владу* после школы к гаражам на беседу, чтобы выяснить отношения.

Поговорить наедине, конечно, не получилось. Тут же прибежала группа поддержки в лице парней-одноклассников, которые принялись подбадривать агрессивно настроенных подружек.

— Бей ее, как я тебя учил! — восклицает мальчишеский голос за кадром.

В итоге Нина повалила беззащитную девушку на землю и заставила извиняться. А Маша накинулась с кулаками, припечатав Владу несколькими сильными ударами по лицу. Подростки снимали происходящее на видео и наслаждались мерзкими разборками.

Девочки дрались с потерпевшей по очереди, пока парни снимали на видео и смеялись. Фото: соцсети

Многие зрители посчитали, что девчонки сцепились из-за парня и пытались поделить его с помощью силы. Кто победит в поединке — тот и дружит с местным красавчиком.

Но есть и другая версия причины конфликта.

— Нина обиделась на Владу из-за сплетни, что она гуляет с парнями и уже не девочка. Тогда Нина вызвала ее на «дуэль», так сказать. Вопрос чести там был на первом месте, — рассказала КП-Новосибирск подруга Нины, попросившая об анонимности.

ПОЧТИ ПРОСТИЛА

Как считают местные школьники, силы участников драки были явно неравны. Девчонки по очереди избивали жертву, красуясь перед ребятами на камеры смартфонов. Кроме ударов по лицу и вырванных волос Влада получила и порцию публичного унижения от бывших подружек.

Одна из них, сидя сверху на поверженной сопернице, не стеснялась в выражениях и гордилась своим триумфом.

Потерпевшая проглотила обиду и даже пыталась забыть этот конфликт, но масла в огонь подлили очевидцы: снятое видео попало в интернет.

— Я сказала: «Если вы видео не удалите, то я пойду в полицию». Но как теперь остановить все это? Ролик разлетелся по интернету, и мне даже на улицу выйти стыдно. Мы уже вроде как помирились с ними, все нормально, но я считаю, что их семьи должны заплатить моральную компенсацию за этот позор, — призналась КП-Новосибирск пострадавшая Влада.

Обидчицы извинились (слева и справа) перед потерпевшей (в центре), но очевидцы разослали видео по соцсетям. Фото: соцсети

Испугались ответственности и боевые девчонки. Они даже якобы извинились перед своей жертвой и пытаются исправить ошибку.

Бабушка Нины до сих пор в шоке от случившегося и оправдывает внучку, делая акцент на ее трагичной судьбе.

— Я в ужасе от этого инцидента. Не понимаю, почему Нина влезла в эту историю. Она в 6 лет потеряла отца, мать лишили родительских прав. Нина всегда училась хорошо, занимается волейболом, воспитанная девочка. Из дома — ни ногой. Даже хотела поступать в педучилище, но после такого скандала ее, наверное, могут не взять, — поделилась с КП-Новосибирск бабушка одной из обидчиц.

Но зато всех подростков теперь возьмут на контроль инспекторы по делам несовершеннолетних. Ролик посмотрели уже и в полиции. А если у пострадавшей возникнут проблемы со здоровьем из-за нанесенных травм, то бойким одноклассницам придется отвечать за это по закону, тем более что все они уже достигли 14-летнего возраста.

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