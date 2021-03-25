«Давай-давай, как я тебя учил»: в Татарске школьница жестоко избила соперницу на глазах у парня

Школьницы подрались из-за парня. Фото: группа «Фотоприколы»

В Татарске Новосибирской области школьница жестоко избила соперницу из-за парня. Подростки, ставшие свидетелями конфликта, сняли видео драки и опубликовали ролик в соцсети. Он вирусом разлетелся по пабликам. В распоряжении КП-Новосибирск оказалось жуткое видео расправы.

— Давай-давай, как я тебя учил, — кричит парень за кадром девушке, избивающей школьницу.

На кадрах видно, как одна из девочек валит на снег другую, садится на нее сверху, зажимает руки коленями и со всего маху бьет руками по лицу. В это время подростки за кадром смеются и подбадривают школьницу, наносящую удары по сопернице.

Девочки из Татарска, знакомые с избитой школьницей, резко осудили такую жестокую расправу. Они утверждают, что пострадавшая ни в чем не виновата.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.