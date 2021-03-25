«Давай-давай, как я тебя учил»: в Татарске школьница жестоко избила соперницу на глазах у парня

Школьницы подрались из-за парня. Фото: группа «Фотоприколы»
В Татарске Новосибирской области школьница жестоко избила соперницу из-за парня. Подростки, ставшие свидетелями конфликта, сняли видео драки и опубликовали ролик в соцсети. Он вирусом разлетелся по пабликам. В распоряжении КП-Новосибирск оказалось жуткое видео расправы.
— Давай-давай, как я тебя учил, — кричит парень за кадром девушке, избивающей школьницу.
На кадрах видно, как одна из девочек валит на снег другую, садится на нее сверху, зажимает руки коленями и со всего маху бьет руками по лицу. В это время подростки за кадром смеются и подбадривают школьницу, наносящую удары по сопернице.
Девочки из Татарска, знакомые с избитой школьницей, резко осудили такую жестокую расправу. Они утверждают, что пострадавшая ни в чем не виновата.
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