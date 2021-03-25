В Новосибирске задержали блогера, устроившего стрельбу в центре города. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске задержали блогера, устроившего стрельбу в центре города. Напомним, сибиряк прокатился в сторону площади Ленина на «Жигулях» и несколько раз выстрелил в воздух. Как рассказал КП-Новосибирск автор ролика, оружие у него было не боевое, а патроны — светозвуковые. Все произошедшее он заснял на видео — в инстаграме ролик набрал более 19 тысяч просмотров.

— В течение суток полицейские установили личности всех граждан, находившихся в автомобиле в момент совершения противоправных деяний, в том числе стрелявший 23-летний житель Заельцовского района города Новосибирска. Правоохранители сразу же прибыли по адресу проживания подозреваемого и задержали его, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Оружие у сибиряка изъяли. Фото: ГУ МВД по НСО

В отношении сибиряка было возбуждено административное дело по части 2 статьи 20.13 Ко АП РФ «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах».

Центральный районный суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей с конфискацией охолощенного оружия модификации автомата Калашникова и патронов к нему.

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