В Новосибирске задержали блогера, устроившего стрельбу в центре города. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске задержали блогера, устроившего стрельбу в центре города. Напомним, сибиряк прокатился в сторону площади Ленина на «Жигулях» и несколько раз выстрелил в воздух. Как рассказал КП-Новосибирск автор ролика, оружие у него было не боевое, а патроны — светозвуковые. Все произошедшее он заснял на видео — в инстаграме ролик набрал более 19 тысяч просмотров.
— В течение суток полицейские установили личности всех граждан, находившихся в автомобиле в момент совершения противоправных деяний, в том числе стрелявший 23-летний житель Заельцовского района города Новосибирска. Правоохранители сразу же прибыли по адресу проживания подозреваемого и задержали его, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Оружие у сибиряка изъяли. Фото: ГУ МВД по НСО
В отношении сибиряка было возбуждено административное дело по части 2 статьи 20.13 Ко АП РФ «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах».
Центральный районный суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей с конфискацией охолощенного оружия модификации автомата Калашникова и патронов к нему.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер
Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Суету навел»: блогер устроил стрельбу в центре Новосибирска
Ролик с происходящим набрал много просмотров в соцсетях (подробнее).