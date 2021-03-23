«Суету навел»: блогер устроил стрельбу в центре Новосибирска

Новосибирский блогер на черных «Жигулях» устроил стрельбу в центре города и заснял это на видео. Фото: Кадр из видео

Новосибирский блогер на черных «Жигулях» устроил стрельбу в центре города и заснял это на видео. Среди пользователей соцсетей ролик быстро стал популярным: меньше чем за сутки он набрал в инстаграме больше 14 тысяч просмотров.

— Подписчикам нравится такой контент — и я его для них делаю. Оружие у меня было не боевое, патроны — светозвуковые, — рассказал КП-Новосибирск автор ролика.

Ролик собрал также много комментариев. Сибиряки пишут, что блогеру удалось навести суету на улицах города:

— Суету навел настоящую.

— А я се думал, что это были за хлопки.

— Что творит этот парень? - пишут люди.

Не оставили такой перформанс без внимания и правоохранители, сейчас они ищут автора видео:

— По факту обстоятельств, происходящих на видеозаписи, сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность граждан, находившихся в автомобиле в момент совершения противоправных действий, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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