В Новосибирске женщина и школьник спаслись на пожаре, пройдя по козырьку балкона в соседнюю квартиру

Женщина и подросток спаслись на пожаре в Новосибирске, перебравшись на балкон к соседям. Фото: Кадр из видео

Женщина и подросток спаслись на пожаре в Новосибирске на улице Фрунзе, перебравшись на балкон к соседям. Напомним, возгорание случилось в квартире на 8 этаже жилого дома на улице Фрунзе. Как позже сообщили в МЧС, всего из полыхающего дома эвакуировали четырех человек. Женщине и подростку, чтобы спастись, пришлось перелезать через балкон в соседние квартиры. Позже их отвезли в больницу.

Позже сибирячку и подростка госпитализировали. Фото: ГУ МЧС по НСО

— На балконе восьмого этажа находилась женщина, которую спасатели эвакуировали по балкону в смежную квартиру. Ее на скорой отвезли в больницу. На балконе горящей квартиры также находился подросток, которому на свой балкон помог перебраться сосед. Мальчика госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом. Из дома также эвакуировали и самих соседей погорельцев — спасатели помогли им выбраться на свежий воздух. Затем соседа и спасенного при помощи спасательных устройств мужчину, вывели на свежий воздух пожарные, — пояснили в областном МЧС.

Причину пожара установят дознаватели МЧС. Фото: ГУ МЧС по НСО

Все происходящее засняли на видео очевидцы, позже его опубликовали в соцсетях. На кадрах ролика видно, как мальчик перебирается со своего балкона к соседям, а от его одежды валит дым. Как только подросток оказался в безопасности — его вспыхнувшую куртку выбросили с балкона. Рядом находился спецавтомобиль с пожарной лестницей.

К счастью, тяжелых травм никто не получил. Как пояснили спасатели, в квартире вспыхнули домашние вещи. А причину предстоит выяснить дознавателям МЧС.

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