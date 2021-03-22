Последние новости Новосибирска на 22 марта 2021 года: сибиряк вышел из комы и рассказал, что чувствовал, в пожаре под Новосибирском погибли 3 человека

За сутки произошло много важных событий. Фото: личный архив героя/ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 22 марта 2021 года в одном материале, чтобы вы были в курсе самых важных событий.
ТРИ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ В ПОЖАРЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В селе Шарчино Сузунского района загорелся частный дом. Пожарные под обвалами обнаружили трех погибших мужчин. Как рассказывают местные жители, умершие сельчане в день трагедии выпивали. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
ДЕВУШКА С СИНДРОМОМ ДАУНА СТАЛА АКТРИСОЙ
Алине истоминой врачи поставили диагноз синдром Дауна с рождения. Предупреждали, что она не будет говорить и нормально ходить. Только вопреки их словам Алина уже несколько лет играет на сцене и на ее счету 9 спектаклей.
ПАССАЖИРОВ РЕЙСА НОВОСИБИРСК-МОСКВА ВЫСАДИЛИ ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ
В Толмачево задержали рейс Новосибирск-Москва. Борт еред вылетом пришлось покинуть 100 пассажирам: по предварительным данным, причиной стала техническая неисправность. Рейс задержали на 2 часа.
ИЗБИТЫЙ ПАРЕНЬ ВЫШЕЛ ИЗ КОМЫ И РАССКАЗАЛ, ЧТО ЧУВСТВОВАЛ
Сибиряк Артем Гейко вел активный образ жизни: занимался альпинизмом, читал реп и был волонтером. Год назад парня избили хулиганы: он попал в больницу и впал в кому. Врачи вернули парня с того света. Теперь у него началась новая жизнь, о которой он рассказал «Комсомолке».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Видел себя в поезде»: избитый парень через два месяца вышел из комы и рассказал, что чувствовал по ту сторону жизни
Пока сибиряк боролся со смертью, он похудел до 30 кило. Но все-таки смог прийти в себя и отозваться на голос родных. Врачи считают его случай уникальным (подробности)
Особенная актриса: история девушки с синдромом Дауна, которая вышла на сцену
21 марта — Международный день человека с синдромом Дауна. Эти люди регулярно доказывают, что их диагноз не приговор. История актрисы Алины Исламовой — тому подтверждение (подробности)
Пассажиров рейса Новосибирск-Москва высадили из самолета перед вылетом
Из-за проверки рейс отправился в столицу на два часа позже (подробности)
В страшном пожаре под Новосибирском погибли три человека
Следователи возбудили уголовное дело после ЧП (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер