Последние новости Новосибирска на 22 марта 2021 года: сибиряк вышел из комы и рассказал, что чувствовал, в пожаре под Новосибирском погибли 3 человека

За сутки произошло много важных событий. Фото: личный архив героя/ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 22 марта 2021 года в одном материале, чтобы вы были в курсе самых важных событий.

ТРИ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ В ПОЖАРЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В селе Шарчино Сузунского района загорелся частный дом. Пожарные под обвалами обнаружили трех погибших мужчин. Как рассказывают местные жители, умершие сельчане в день трагедии выпивали. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

ДЕВУШКА С СИНДРОМОМ ДАУНА СТАЛА АКТРИСОЙ

Алине истоминой врачи поставили диагноз синдром Дауна с рождения. Предупреждали, что она не будет говорить и нормально ходить. Только вопреки их словам Алина уже несколько лет играет на сцене и на ее счету 9 спектаклей.

ПАССАЖИРОВ РЕЙСА НОВОСИБИРСК-МОСКВА ВЫСАДИЛИ ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ

В Толмачево задержали рейс Новосибирск-Москва. Борт еред вылетом пришлось покинуть 100 пассажирам: по предварительным данным, причиной стала техническая неисправность. Рейс задержали на 2 часа.

ИЗБИТЫЙ ПАРЕНЬ ВЫШЕЛ ИЗ КОМЫ И РАССКАЗАЛ, ЧТО ЧУВСТВОВАЛ

Сибиряк Артем Гейко вел активный образ жизни: занимался альпинизмом, читал реп и был волонтером. Год назад парня избили хулиганы: он попал в больницу и впал в кому. Врачи вернули парня с того света. Теперь у него началась новая жизнь, о которой он рассказал «Комсомолке».

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