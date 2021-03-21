В страшном пожаре под Новосибирском погибли три человека

Трое мужчин погибли. Фото: предоставлено очевидцами

Ночью в воскресенье, 21 марта, трое человек сгорели во время пожара в селе Шарчино Сузунского района. Подробности трагедии сообщили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

— Пожар произошел в частном доме на улице Советской. На месте обнаружены тела трех человек — хозяина дома и еще двух мужчин. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, — прокомментировали в СКР.

Местные жители рассказали КП-Новосибирск, что погибшим было около 30 лет. Мужчины часто ПИЛИ, в компании были ранее судимые. В ночь трагедии все трое тоже выпивали и, вероятно, уснули.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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