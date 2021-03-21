Особенная актриса: история девушки с синдромом Дауна, которая вышла на сцену

Алина тонко чувствует настроение каждой постановки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Под светом софитов Алина Исламова выглядит драматичнее и старше своих 26 лет. Она слышит от режиссера слово «Начали» и сразу вживается в образ. На ее счету уже девять спектаклей и множество гастролей по разным городам. Но актриса она необычная. У девушки синдром Дауна. И с каждым выходом на сцену она ломает все стереотипы об этой болезни, которой до сих пор боятся и сторонятся в обществе. Необычная история особенного человека в материале КП-Новосибирск.

Алина уже несколько лет играет в театре. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Я ХОТЕЛА, ЧТОБЫ ЭТО БЫЛ СОН»

Алина - второй ребенок в семье Исламовых. С сестрой Катей у них разница 5 лет. Девочка выросла в небольшом городке Черемхово в Иркутской области. Рождения малышки в этой семье очень ждали, но никто и подумать не мог, что Алина появится на свет с синдромом Дауна.

- Когда Алине поставили диагноз, рухнул весь мой мир, все мои надежды. Я думала, что обе дочери получат высшее образование, выйдут замуж, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна, мама Алины. - Я хотела, чтобы все происходящее оказалось сном, мне хотелось проснуться

Алина - вторая дочь в семье Исламовых. Фото: личный архив.

Со временем Татьяна начала обращать внимание, что, несмотря на диагноз, девочка растет достаточно раскрепощенной и творческой. Найдет дома расческу - ходит и поет в нее, как в микрофон. В садике, а девочка ходила в обычный сад, играет в разных сценках наравне с другими детьми.

- Ей это очень нравилось, и мы не препятствовали развитию дочери - наоборот, только помогали. Я учила ее читать, говорить. Но все-таки готовила к большой самостоятельной жизни, хотела, чтобы у нее была профессия. Поэтому в Иркутске Алина окончила техникум по специальности «растениеводство и овощеводство», - объясняет сибирячка.

Но в реальной жизни девушке пришлась по душе совсем другая профессия.

Девушка учится рассказывать вместе с мамой стихи. Фото: личный архив.

«ОНА, КАК БАРОМЕТР, ВСЕ ЧУВСТВУЕТ»

В Новосибирск семья Исламовых перебралась 4 года назад. Здесь уже жила старшая дочка, и Татьяна очень настаивала, что им нужно держаться всем вместе.

- Мы начинали все с самого начала. Долго думали, чем заниматься Алине и как ей развиваться дальше. Однажды я ехала с работы в метро и решила взять бесплатную газету. Именно там мне на глаза попалось интервью с новосибирским режиссером Анной Зиновьевой. Она рассказала, что хочет открыть для особых людей школу-студию «Инклюзион». Это филиал московской театральной школы, занятия бесплатные, - вспоминает мама Алины.

Женщина позвонила по указанному номеру. За 3 минуты ей удалось рассказать всю историю дочки, а в ответ она услышала: «Конечно, вы можете прийти на занятие».

В театре Алина смогла почувствовать себя нужной. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Первое время на занятиях мы выслушивали только Алину или пытались ее утихомирить. У нас возникал вопрос: «А может ли Алина заниматься со всей группой и не отвлекает ли от рабочего процесса?». Позже мы нашли подход друг к другу. Есть одно правило: когда общаешься с человеком с синдромом Дауна, на него нельзя давить, - объяснила КП-Новосибирск Ольга Стволова, куратор школы-студии «Инклюзион». - Нам удалось найти контакт. Алина начала готовиться и выступать, именно тогда и произошли глобальные изменения.

Благодаря театру Алина стала более внимательной к другим людям. Она научилась всех выслушивать. По словам Ольги, молодая актриса словно барометр. Девушка очень тонко чувствует настроение всей команды.

- Алина участвует в девяти спектаклях, она очень выносливая. Иногда репетиция может длиться 4 - 5 часов. Алине сложно вставать по утрам, она очень медлительная. Иногда рассказывает, что не успела пообедать, - продолжает куратор театра. - Но она борется с этим и всегда приходит вовремя.

Команда тщательно готовится к кажому выступлению. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ОНА СДЕЛАЛА МЕНЯ СЧАСТЛИВОЙ»

У Алины есть очень важная черта - она сама может придумать что-нибудь для спектакля. К примеру, в одном из спектаклей она вступает в диалог с героем, который читает стихотворение. Она отвечает на вопросы, которые он задает.

- Ценность Алины в том, что она всегда является самой собой. Она легко ощущает настрой постановки. Именно из-за этого ее всегда замечают и отмечают. Алина безумно любит жизнь и всегда говорит: «Я солнышко. Я несу тепло и свет», - улыбается Ольга.

Алина раскрылась благодаря театру. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В каждом спектакле Алина становится своеобразным лучиком. К примеру, спектакль «Юшка» очень грустный и драматичный. А посмотришь на девушку - и появляется надежда, что все будет хорошо.

- Я приезжаю на каждый спектакль дочери. Безумно ей горжусь. Никогда не думала, что моя дочка, из-за которой я пролила столько слез, сделает меня самой счастливой, - признается мама Алины.

Сама Алина не собирается бросать театральную карьеру. Девушка планирует и дальше играть на сцене. Сибирячка хочет получать еще больше ролей в новых спектаклях и ездить с ними на фестивали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.