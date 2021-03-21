Пассажиров рейса Новосибирск-Москва высадили из самолета перед вылетом

Самолет вылетел после проверки двигателей
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Новосибирске задержали вылет рейса Новосибирск-Москва авиакомпании «Аэрофлот» в Москву, более 100 пассажиров высадили из самолета.
По данным онлайн-табло аэропорта, борт должен был отправиться в столицу 21 марта в 10.15 по местному времени. Однако вылет отложили на два часа. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность.
- В 12.24 вылетел в аэропорт в Шереметьево. Прибытие запланировано на 13:14 по московскому времени, — сообщили в справочной Толмачево.
Редакция КП-Новосибирск подготовила запрос в пресс-службу Новосибирского аэропорта им. А.С. Покрышкина.
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