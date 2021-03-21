Пассажиров рейса Новосибирск-Москва высадили из самолета перед вылетом

Самолет вылетел после проверки двигателей Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске задержали вылет рейса Новосибирск-Москва авиакомпании «Аэрофлот» в Москву, более 100 пассажиров высадили из самолета.

По данным онлайн-табло аэропорта, борт должен был отправиться в столицу 21 марта в 10.15 по местному времени. Однако вылет отложили на два часа. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность.

- В 12.24 вылетел в аэропорт в Шереметьево. Прибытие запланировано на 13:14 по московскому времени, — сообщили в справочной Толмачево.

Редакция КП-Новосибирск подготовила запрос в пресс-службу Новосибирского аэропорта им. А.С. Покрышкина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.