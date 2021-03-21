«Видел себя в поезде»: избитый парень через два месяца вышел из комы и рассказал, что чувствовал по ту сторону жизни

Благодаря поддержке семьи и девушки сибиряк встал на ноги за год. Фото: личный архив

Новосибирец Артем Гейко жил активной жизнью — занимался альпинизмом, читал рэп и даже был спасателем-добровольцем. Но год назад его жестоко избили хулиганы. Так сильно, что парень впал в кому и едва не погиб. Врачи и забота матери буквально вернули Артема с того света. Выйдя из двухмесячной комы, парень стал рисовать картины и сочинять песни о «загробном» мире, в котором побывал. Удивительная история 22-летнего парня — в материале КП-Новосибирск.

Раньше рэпер Тема Тем Временем побеждал на баттлах, выступал в Москве. Фото: личный архив

ДРАКА

Два года назад Артем Гейко был веселым интеллигентом из Академгородка: увлекался скалолазанием, открыл свой бизнес по ремонту компьютеров и техники. Но главным в жизни парня был рэп — Артем стремился к славе Оксимирона, записывал альбомы, даже побеждал в новосибирских баттлах «Слово» и выступал в Москве. Но драка ранним утром 27 марта 2019 года практически перечеркнула его жизнь.

— В семь утра меня разбудили крики под окном — местные гопники просили занять денег. Я их послал, они поднялись и стали ломиться в дверь. Когда открыл — оба кинулись на меня, одного я вырубил, но другой ударил меня сзади. А дальше темнота и пустота. Это была кома. Пока я боролся за жизнь в больничной палате, над моими обидчиками шел суд. Один из них взял вину на себя и его посадили на четыре года, он в тюрьме снаркоманился. А второй женился, завел ребенка, теперь живет по соседству. Компенсацию выплатили всего 15 тысяч, и никто даже не извинился, — рассказал КП-Новосибирск Артем Гейко.

Бывший КМС по альпинизму столкнулся с деформацией стоп - пришлось перенести операцию. Фото: личный архив

«ВЫКИНУТЫЙ ИЗ ПОЕЗДА»

Артемий провел в коме два месяца, все это время его поддерживали близкие и друзья, некоторые приезжали даже из других городов «разбудить» больного. Но большинство знакомых и приятелей «потерялись» где-то по дороге в больницу. Больше всех переживала за парня конечно же мама — Наталья Сентебова, она бросила работу и каждый день дежурила в реанимации и не теряла надежды.

— Пока я был в коме — видел сны. Первый сон о том, как еду в купе поезда, за окном — тьма. Меня избивают, я головой бьюсь об пол. Потом контролер высаживает меня с поезда как безбилетника. Этот сон часто повторялся, и вот я каким-то образом смог купить билет и сесть обратно на этот поезд, — рассказал КП-Новосибирск Артем Гейко.

Пока во снах Артем искал возможность запрыгнуть обратно на поезд, в жизни его организм будто сдавался смерти. Парень превратился почти в скелет похудел до 30 килограммов. Но 9 мая 2019 года случилось чудо — он самостоятельно смог дышать и именно поэтому его — без сознания, окутанного трубками и зондами, выписали домой. Выход из комы случился 20 июня и был бурным — парень срывал с себя катетеры, стонал, не понимал, что происходит. Артем говорит что это называется бодрствующей комой.

Вся семья и новая девушка помогали Артемию встать на ноги. Фото: личный архив

Вся семья помогала ему прийти в себя. У кровати постоянно дежурили старшая сестра Эля, дедушка, бабушка и дядя. Мама спала всего по два-три часа в сутки: просила проснуться, подолгу говорила с ним о жизни, включала советскую аудиокнигу про Винни Пуха и любимый альбом кумира Оксимирона — «Горгород».

Прошли месяцы прежде чем Артем смог вымолвить первое слово — «мама». А еще попросил не включать больше Винни Пуха, настолько ему надоела эта сказка.

— Я не мог даже нормально поесть, не чувствовал вкуса пищи — меня кормили через трубочку в горле. Каша и глюкоза для нормального парня — невыносимая диета. Постепенно научился жевать и глотать, начали оживать руки, — вспоминает парень.

Бывший КМС по альпинизму столкнулся с деформацией стоп - пришлось перенести операцию. Фото: личный архив

Семья переживала и за его ноги. Судороги во время комы их будто вывернули и стопы так и зафиксировались в неправильном положении:

— В конце апреля 2020 года мне сделали операцию на стопах, и я смог вставать с кровати на ходули. А пару дней назад пересел на костыли. Врачи говорили, что за пять лет встану на ноги, но я почти смог за год, — радуется Артем.

ЗАГРОБНОЙ МИСТИКИ Я ХЛЕБНУЛ

Во время своей борьбы за жизнь Артем познакомился по переписке в соцсетях с девушкой Аленой. Ее не смутило, что парень был прикован к кровати. Он писал ей стихи, цитировал Булгакова, и девушка сдалась.

Парень мечтает восстановить голос, записать альбом и вновь вернуться на сцену. Фото: личный архив

Свой план на 2021 год Артемий уже выполнил на две трети. Осталось еще чуть-чуть: встать на ноги, жениться и вернуться на сцену. Врачи до сих пор спорят, что помогло инвалиду первой группы так быстро выйти из состояния «овоща». Травматолог НИИТО им. Цивьяна говорит — случай уникальный.

— Раннее у Артема была хорошая физподготовка, он был очень выносливый и ловкий, сильный — это помогло организму восстановиться. Наши доктора Игорь Пахомов и Тимофей Александров считают, что Артем в будущем научится ходить самостоятельно и подтягиваться на турнике. К сожалению, стопы полностью выровнять нет возможности. Пожизненно придется принимать лекарственную терапию. Сейчас Артем круглосуточно пашет для восстановления, не смотря на боль, пот, частичную парализацию тренируется на лестнице в подъезде. Очень хочется ему научиться ходить без сопровождения, вылезти навсегда из коляски и пройтись с девушкой за руку, — рассказала КП-Новосибирск мама парня Наталья Сентебова.

Видения в коме Артем превращает в рисунки и стихи. Фото: личный архив

Несмотря на свое казалось бы беспомощное состояние сибиряк никогда не сидел на шее у мамы. Даже на костылях рэпер смог заработать 120 долларов — недавно продал свой трек. Теперь музыкант мечтает восстановить голос и вернуться на сцену.

— Каждый день я пишу свою рэп-поэму, как «Горгород» Оксимирона, только она документальная — про меня и мою реальную жизнь. И еще немного похоже на «Мастера и Маргариту», ведь загробной мистики я хлебнул. Зато только в таком я состоянии смог проверить, кто друг, а кто лишний, а после найти ту, которую люблю, — говорит Артемий Гейко.

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