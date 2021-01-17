47-летний новосибирский риэлтор Игорь всегда был душой компании и готов был прийти на помощь близким. Но сейчас ему самому пытаются помочь новосибирские врачи: почти четыре месяца сибиряк находится в коме. Об этом КП-Новосибирск рассказал коллега и его друг – Дмитрий Холявченко.- Мы работали с Игорем с 2012 года, он занимался ипотекой. Игорь всегда был человеком спортивным, здоровым и очень осторожным. Последние годы он увлекался коллекционированием монет и чтением. Наверное, прочитал всего Набокова и Юзефовича, - поделился с КП-Новосибирск Дмитрий. - А до начала работы в агентстве он 17 лет проработал в полиции и службе исполнения наказаний, в том числе был участковым на Расточке. И это не сделало его хуже: он хороший, добрый человек.Беда случилась внезапно. В июле мужчина вернулся с дачи и почувствовал себя плохо.- До сих пор понять не можем, где он подцепил клеща: есть версия, что на даче, но точно никто сказать не может. Потому что ни он сам, ни родные клеща на нем не видели, как не нашли на теле и укуса. Такое ощущение, что было только наползание, - предполагает Дмитрий.О том, что Игорь болен, все узнали спустя несколько дней после той самой поездки на дачу:- Поднялась температура, он потерял сознание, - описывает Дмитрий. – Его отвезли в больницу, там врачи и сказали, что это – энцефалит. На какое-то время его ввели в медикоментозную кому. Потом разбудили и учили заново двигать руками и дышать. С речью и памятью у него всё было нормально.Близкие верили, что болезнь отступает, но оказалось, что нет:- В конце сентября 2020 года Игорь снова впал в кому, из которой уже не вышел. По прогнозам врачей, он год-полтора будет просто постепенно угасать, надежды очень мало, - с горечью говорит Дмитрий. - Мы с его женой сказали друг другу: «Теперь это вопрос только молитв»…ВОПРОС РЕБРОММожно ли заболеть энцефалитом, если клещ прополз по тебе?На этот вопрос мы попросили ответить Артема Стрельникова, заместитель главного врача Клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии:- То, что можно заболеть энцефалитом, когда клещ просто прополз по тебе, - из области фантастики. Мне неизвестен ни один такой случай. Передается эта болезнь только через кровь, то есть клещ обязательно должен укусить человека. А вот то, что человек мог не почувствовать, как клещ его укусил, и не увидеть его, могло случиться запросто. Когда клещ кусает, то вводит мощные анестезирующие вещества, и ты укуса не чувствуешь. А потом он напивается крови и через короткое время «отпадает». Видимо, когда у сибиряка закончился инкубационный период болезни, место укуса уже зажило, и на него никто не обратил внимания.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru