Сибиряк много лет занимался строительным бизнесом и никогда не увлекался творчеством. Но все изменила авария: 20 переломов и двухнедельная кома. После того как 41-летний Арсений Гольцфохт пришел в сознание, он начал писать картины. Теперь с помощью красок он пытается передать те ощущения, которые испытал, находясь на грани жизни и смерти. В Новосибирске Арсений открывает свою выставку, она посвящена проблеме запрета на посещение родственниками тяжелобольных в реанимации. Арсений считает, что находящиеся в коме люди все слышат, поэтому с ними нужно разговаривать. Подробности этой необычной истории — в материале КП-Новосибирск.«Я ПОНИМАЛ, ЧТО ЭТО КОНЕЦ»ДТП, после которого у Арсения Гольцфохта практически не было шанса выжить, произошло на трассе под Новосибирском в сентябре 2014 года. Мужчина возвращался домой после очередной деловой встречи в городе Северске Томской области.— Водитель КамАЗа выскочил мне навстречу, это случилось так быстро, что я не успел выжать тормоз и на полной скорости протаранил его кабину. Чудом не потерял сознание… Мой автомобиль загорелся, я понял, что сам не выберусь: очень много переломов, кости торчат из ног, рука болтается на сухожилиях. Водитель грузовика уже вылез и отошел подальше. Его машина тоже горела. Его грузом была желтая бочка с надписью «огнеопасно», так что надежд у меня было мало. Точнее сказать, я понимал, что это конец, — рассказал КП-Новосибирск Арсений Гольцфохт.Но спасение пришло. Сибиряка госпитализировали в ближайшую больницу, и медики изо всех сил боролись за его жизнь.КОМАВрачи дважды вводили сложного пациента в искусственную кому. Травм и переломов было так много, что специалисты практически не надеялись на благополучный исход.Первой в больнице бессознательного пациента навестила его сестра. Женщине сначала не разрешали заходить в палату реанимации, но она все-таки добилась, чтобы ее туда пускали.— Приходя в себя во время комы, я понимал, что я — это уже не тело, оно мне больше не принадлежит. Ощущения времени нет. Ты существуешь, но не физически. И ничего не чувствуешь. Это как понять во сне, что спишь, но проснуться никак не можешь. Хочешь открыть глаза, но не знаешь как, — объясняет Арсений. — Время шло, сознание как искра — то вспыхивало, то гасло. В этих промежутках пытался осознать себя и что происходит. Раз за разом, не находя ответов, приходил к выводу: я умер. Стали появляться разные странные образы, они напоминали о чем-то близком, знакомом и родном. Но идентифицировать их не удавалось. Память пыталась ухватиться за прежний мир, мне всеми силами хотелось избежать этой смертельно пугающей пустоты.Находясь в коме, мужчина пытался вспомнить, что это такое — быть живым. Его путаное сознание то и дело подкидывало какие-то образы и отдаленные воспоминания. Личность Арсения постепенно возвращалась в тело.— Процесс перехода в реальный мир похож на рождение. Ты как ребенок, появившийся на свет, не осознаешь, что видишь. Все как в первый раз: каждый звук, каждый предмет — ужасные и пугающие. Я считаю, что переходу способствует присутствие родного человека, а точнее, его голос. Благодаря ему появляется связь со знакомой реальностью, и ты начинаешь невольно стремиться двигаться в правильном направлении, — поделился ощущениями строитель-художник.ВЫЗДОРОВЛЕНИЕА дальше началась реальная борьба за возможность дышать, ходить и наслаждаться каждым днем.— Больше всего я запомнил аппарат ИВЛ, который несколько раз ломался. Когда я вышел из комы, за меня дышал этот аппарат, но его срок службы, как я понял, давно истек. Это был адский аттракцион. Страшно вспомнить. После того как меня перевезли из реанимации в обычную палату, сообщили, что меня еще не оперировали — просто зашили раны и наложили гипс на конечности, чтобы не болтались. И обрадовали, что оперировать меня нельзя, так как я все равно не выживу. В НИИТО есть хорошие специалисты, но они сказали, что не могут меня забрать, пока я не окрепну. Сложно описать внутреннее состояние человека, который неделя за неделей лежит в поселковой больнице с 20 переломами, множеством гноящихся пролежней, разрезанным горлом, без возможности говорить, есть и двигаться. Я смотрел на торчащую кость из дырки в бедре (она была заклеена пластырем, который постоянно отклеивался), и надежды на восстановление, как и силы, угасали с каждым днем. Беспомощность — страшное состояние: ни говорить, ни писать я не мог, а сказать хотелось многое, — описывает свои больничные будни Арсений.Сибиряк пережил уже множество операций. Его тело практически все собрано из металлических конструкций. Он привык терпеть боль. Главное, по его словам, что все-таки жив. Впереди его ждет еще долгий процесс реабилитации.КАРТИНЫВернувшись домой на долгую реабилитацию Арсений все время проводил в кровати. Функционировала только одна рука, что сильно ограничивало круг занятий. Подруга подарила мужчине краски и холст. Желание создать что-то из воспоминаний и ощущений той самой комы стало отправной точкой его новой жизни. Нет, бизнес и прежнюю работу мужчина не бросил. Просто теперь в его жизни появилось место для творчества.— Рисование стало моим спасением. Никогда не давал название своей технике, но раз вы спросили, давайте это будет «однорукий безногий». Образно, конечно. Именно с таким ощущением я написал первую картину. Серия моих картин названа «Вспышка», потому что это понятие наилучшим образом отражает разум человека, который способен появляться из пустоты и существовать какой-то промежуток времени, а затем исчезать, — говорит начинающий художник. — На одних картинах можно увидеть понятные локации, предметы и лица, но для сознания в коме это лишь часть бессмысленных галлюцинаций. На других картинах изображены с трудом читаемые образы, сущности и пространства.Арсений пишет эти сюжеты, потому что теперь не может иначе. У него появилась четкая и ясная потребность поделиться с миром своим опытом.Новосибирский областной Российско-Немецкий дом приметил работы необычного художника и предложил организовать выставку. Сибиряк с радостью согласился. Но не для того, чтобы заработать или стать известным. Мужчина надеется, что его выставка сможет привлечь внимание общества к проблеме запрета на посещение родственниками тяжелобольных в отделениях реанимации. Ведь именно благодаря родному голосу сестры, которая была рядом и не переставала говорить с ним в коме, он смог родиться вновь.— Выставка будет проходить в Российско-Немецком доме с 19 февраля по 19 марта. Торжественное открытие 19 февраля в 16.00. Вход свободный, — приглашает на мероприятие художник.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru