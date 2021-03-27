Последние новости Новосибирска на 27 марта 2021 года: семья с маленьким ребенком разбилась на трассе, похоронили мальчика, убитого отчимом

Авария произошла в Каргатском районе. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области/скриншот из видео
Мы собрали последние новости Новосибирска на 27 марта 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.
«КОМСОМОЛКА» НАШЛА КУРЬЕРА, КОТОРЫЙ ЗАЛЕЗ НА СНЕЖНУЮ ГОРУ
В социальных сетях появился ролик, где курьер с рюкзаком за спиной отважно карабкается в снежную гору. «Комсомолка» нашла парня - им оказался 18-летний студент. Курьер спешил быстрее доставить заказ, поэтому и решил сократить путь.
ПОД НОВОСИБИРСКОМ НА ТРАССЕ ПОГИБЛА СЕМЬЯ С РЕБЕНОКОМ
26 марта произошла страшная авария — на трассе в Каргатском районе погибла семьяс годовалым ребенком. семья с маленьким ребенком. Их машина врезалась в «КамАз». По предварительной информации, папа малыша уснул за рулем. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.
СПАСАТЕЛИ ИЩУТ МУЖЧИНУ, КОТОРЫЙ СПАС РЕБЕНКА ОТ ПОЖАРА
26 марта сотрудники МЧС объявили о поиске сибиряка, который спас школьника во время пожара в квартире на улице Фрунзе. Он вместе со знакомым помог перелезть подростку на балкон соседней квартиры. После того, как парнишка оказался в безопасности, герой ушел.
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОСТИЛИСЬ С МАЛЬЧИКОМ, КОТОРОГО ИЗБИЛ ОТЧИМ
В Чулыме похоронили 6-летнего мальчика, которого до смерти забил отчим. Напомним, трагедия произошла в поселке Кудряшовском. Подозреваемого в убийстве задержали и предъявили обвинение. На похоронах местные жители несли к могиле ребенка цветы и игрушки.
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