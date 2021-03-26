«Папа спал всего час, все боялись беды»: в Новосибирской области семья с маленьким ребенком разбилась на машине, влетев в «КамАЗ»

От удара с грузовиком легковушка превратилась в груду металлолома. Фото: ГУ МВД по НСО

В Каргатском районе Новосибирской области на трассе в страшной аварии разбилась семья с маленьким ребенком. Автомобиль «Рено», в котором они ехали, вылетел на встречную полосу и врезался в «КамАЗ». Удар был такой силы, что легковушка в считанные секунды превратилась в груду металлолома. У людей, которые находились внутри машины, просто не было шансов выжить. Старшая дочь погибших Вера Дивак рассказала КП-Новосибирск, что привело к трагедии.

— Мама, папа и брат приезжали ко мне в гости в Белово. Раньше родители тоже жили в Кемеровской области, а лет семь назад они переехали в Ярославль. Они появились у нас внезапно. Мы даже не знали, что они собираются к нам. Пробыли в Белово дней пять, и вчера около 21.00 папа решил ехать обратно в Ярославль, — рассказала КП-Новосибирск Вера.

Легковушка вылетела на встречную полосу, где в это время ехал грузовик. Фото: ГУ МВД по НСО

Со слов дочери перед поездкой отец поспал всего час. Его отговаривали ехать, но он настоял.

— Он уснул за рулем… Перед тем, как родители уехали у нас с родными было плохое предчувствие. Бабушка, мама отца, говорила, что у нее тяжело на душе, мама признавалась, что у нее тоже плохое предчувствие. И мне было не по себе, а ночью снился плохой сон, не помню, что именно, но проснулась в холодном поту. Было ощущение, что случилась беда, но я гнала плохие мысли, а спустя некоторое время мне позвонили. Сообщили, что родители и брат погибли, — рассказала КП-Новосибирск Вера.

У людей внутри легковушки не было шансов выжить. Фото: ГУ МВД по НСО

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

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