В страшной аварии под Новосибирском погибла семья с маленьким ребенком

В страшной аварии с грузовиком погибла семья с маленьким ребенком. Фото: ГИБДД по Новосибирской области

Стали известны новые подробности страшной аварии, произошедшей рано утром 26 марта под Новосибирском. Там автомобиль «Рено» столкнулся с «КамАЗом». Погибли три человека: водитель и пассажиры легковушки. Известно, что машина «Рено» выехала на встречную полосу. Удар был такой силы, что легковушка превратилась груду металлолома.

— Отец с матерью погибли и братом. Он уснул за рулем, — рассказала КП-Новосибирск старшая дочь погибших.

В полиции КП-Новосибирск уточнили, что ребенку, находившемуся в момент аварии в автомобиле, было около года.

На месте трагедии работают полицейские и следователи. Проводится доследственная проверка, которая установит все обстоятельства ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском иномарка влетела в «КамАЗ»: погибли три человека.

Полицейские устанавливают личности тех, кто находился в легковушке. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.