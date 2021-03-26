В страшной аварии под Новосибирском погибла семья с маленьким ребенком

В страшной аварии с грузовиком погибла семья с маленьким ребенком. Фото: ГИБДД по Новосибирской области
Стали известны новые подробности страшной аварии, произошедшей рано утром 26 марта под Новосибирском. Там автомобиль «Рено» столкнулся с «КамАЗом». Погибли три человека: водитель и пассажиры легковушки. Известно, что машина «Рено» выехала на встречную полосу. Удар был такой силы, что легковушка превратилась груду металлолома.
— Отец с матерью погибли и братом. Он уснул за рулем, — рассказала КП-Новосибирск старшая дочь погибших.
В полиции КП-Новосибирск уточнили, что ребенку, находившемуся в момент аварии в автомобиле, было около года.
На месте трагедии работают полицейские и следователи. Проводится доследственная проверка, которая установит все обстоятельства ДТП.
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