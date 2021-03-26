Под Новосибирском иномарка влетела в «КамАЗ»: погибли три человека

Страшная авария унесла жизни троих человек, в том числе маленького ребенка. Фото: ГИБДД по НСО

Рано утром в пятницу, 26 марта, в Каргатском районе Новосибирской области произошло страшное ДТП. Иномарка врезалась в «КамАЗ». Погибли три человека. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

— 37-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» ехал со стороны Новосибирска в направлении Омска. На 1278 километре выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «КамАЗом». На месте погибли водитель и двое пассажиров «Рено», в том числе малолетний ребенок. Личность и возраст пассажиров устанавливаю, — уточнили в ведомстве.

На месте трагедии работали полицейские и следователи. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.