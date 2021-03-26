В Новосибирске МЧС ищет парня, спасшего школьника во время пожара

В МЧС ищут мужчину, помогавшего спасать подростка. Фото: Кадр из видео
В областном МЧС рассказали подробности пожара, произошедшего в девятиэтажке на улице Фрунзе в Новосибирске. Напомним, ЧП произошло в четверг, 25 марта. Из горящей квартиры спасли пенсионерку и подростка. Мальчику помогли перебраться в соседнюю квартиру через балкон добровольцы.
— Звено газодымозащитной службы в горящей квартире обнаружили пожилую женщину с признаками отравления угарным газом без сознания. Пожарные эвакуировали ее на свежий воздух и передали медикам. В это время сотрудники МЧС разворачивали и выдвигали автолестницу для спасения подростка, находящегося на балконе горящей квартиры на высоте 24 метров от земли. Буквально несколько секунд оставалось до приближения автолестницы к пострадавшему, когда двое граждан с соседнего балкона на восьмом этаже, рискуя жизнью, смогли спасти парня, перетащив его на балкон соседней квартиры. Из квартиры пострадавшего молодого человека и соседа выводили пожарные при помощи спасательных устройств, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. — После этого и 71-летнюю женщину, и 13-летнего подростка госпитализировали.
Один из спасителей подростка пожелал остаться неизвестным. И, после того, как помог мальчику, исчез с места происшествия. Главное управление МЧС России по Новосибирской области планирует наградить обоих мужчин, совершивших героический проступок на пожаре. Сейчас ведомство пытается разыскать неизвестного героя, имея только возможную его фотографию. В МЧС просят всех, кто что-либо знает об этом мужчине позвонить по «телефону доверия»: 8 (383) 23-99-999.
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