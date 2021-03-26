«Лез, проваливался в грязь…»: прославившийся в сети курьер из Новосибирска рассказал, как штурмовал снежную гору

Данил очень настойчивый парень. Фото: Скриншот с видео/личный архив.

Новосибирский студент, подрабатывающий курьером по доставке еды, даже не думал, что станет таким популярным. Накануне он, как обычно, выполнял заказ, но в процессе случайно попал в объектив мобильного телефона одного из автовладельцев. Запись опубликовали в Интернете и парень уже на следующий день проснулся знаменитым. КП-Новосибирск разыскала героя ролика и узнала, что сподвигло молодого человека покорять сибирский Эверест.

КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО

Знаменитым на всю страну доставщиком оказался 18-летний студент факультета международных отношений РАНХИГСа Данил Стременко.

В тот день, когда он стал звездой соцсетей парень, как обычно, доставлял заказ клиенту.

— Я забрал заказ на улице Нижегородской и мне нужно было отнести его в микрорайон «Европейский берег», — рассказал КП-Новосибирск Данил. — Мне надо было успеть за 25 минут. Это обычное расстояние, которое можно преодолеть пешком. Я пошел через химзавод. И вот на пути сложный участок дороги, проезжая часть, глубокие лужи, а рядом эта насыпь и железнодорожная линия. Обходить по лестнице было далеко, я бы потерял минут 6-7. Решение карабкаться на эту гору было спонтанным. Это уже когда лез и проваливался по пояс в грязный и мокрый снег, то проклинал судьбу. Но в итоге сократил маршрут и пришел вовремя.

Заказ было важно доставить вовремя. Фото: предоставлено Данилом Стременко.

«КОПЛЮ НА ОБУЧЕНИЕ»

Заказ курьер доставил клиенту в целости и сохранности несмотря на такой тернистый путь. Промокший и грязный студент вернулся домой и рассказал родным о приключении. А потом ролик с участием парня оказался в Интернете. Родители и знакомые сразу его узнали, но курьер не хотел хайповать на этой истории, поэтому не стал искать публичности.

— Я с осени работаю в доставке, но не каждый день, а в свободное от учебы время. Это где-то три дня в неделю. Мне нравится это работа. Я пытаюсь быть самостоятельным, а зарплату откладываю на оплату обучения в институте. Так у меня получилось уже в декабре полностью самому все оплатить и вот уже заработал на апрельский взнос. Видео получилось прикольным, но какой-то славы я не искал, — скромно признался КП-Новосибирск герой.

Курьер испачкал все вещи и обувь. Фото: предоставлено Данилом Стременко.

Еще студент рассказывает, что у курьеров компании очень дружный коллектив и развита взаимовыручка.

— Мы когда друг друга встречаем на улице всегда жмем руки, а бывает ситуации, что помогаем коллегам. Однажды на остановке наш курьер попросил у меня денег на проезд, я его выручил. А потом сам как-то оказался в такой же ситуации и выручили меня, — вспоминает сибиряк.

ДВА ГЕРОЯ

Пока Данил, посмотревший видео, скромно сидел на лекциях, его слава едва не досталась другому курьеру.

— В интернете написали, что якобы это был какой-то Арсен, которому 16 лет, — рассказала КП-Новосибирск мама Данила Татьяна Стременко. — Но я-то точно узнала своего сына и в тот вечер видела, какой он грязный и мокрый домой вернулся с работы. Произошло недоразумение.

На самом деле оказалось, что в тот злополучный день насыпь на железнодорожных путях преодолели два курьера Яндекс.Еды. Просто в разных местах. Арсен — на левом берегу Новосибирска в районе Димитровского моста, а Данил — на правом.

— Мы ни на кого не злимся, потому что оба парня молодцы, ответственно относятся к работе, стараются доставить заказ вовремя, — говорит Татьяна.

Мы связались с представительством Яндекс.Еды, нас заверили, что руководство компании сейчас решает вопрос, как поощрить отважных и очень настойчивых ребят, для которых не оказалось препятствий.

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