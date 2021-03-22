«Вижу цель – не вижу препятствий»: в Новосибирске курьер, карабкающийся с заказом по сугробу, попал на видео

Курьер из службы доставки с большим трудом забирался по сугробу на железнодорожный переход. Фото: Кадр из видео
Новосибирцы засняли на видео на улицах города курьера из службы доставки, который с большим трудом забирался по сугробу на железнодорожный переход. Доставщика еды, не ищущего легких путей, стали активно обсуждать в соцсетях.
— На улице Декабристов люди стали очевидцами того, как нелегко дается курьерам их ежедневный труд по доставке еды голодным новосибирцам, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54», где и был опубликован ролик.
В комментариях под постом сибиряки, в основном, разделились на два лагеря: одни не понимали, зачем же молодой человек выбрал такой сложный путь, и стал карабкаться наверх с рюкзаком полным еды, а другие решили посочувствовать курьеру в его нелегкой работе:
— А что, просто по дороге пойти было нельзя?
— Судя по всему, это был единственный вариант, чтобы обойти огромную лужу на дороге.
— Этому парню тут нужен супергеройский саундтрек.
— Он видит цель и не видит препятствий.
— Доставит, чтобы не случилось. Ему обязательно на чай должны дать, — пишут люди.
Уважаемые читатели! Мы бы очень хотели найти данного курьера. Мы просим отозваться самого парня или его знакомых по номеру редакции: 8-923-145-11-03.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер