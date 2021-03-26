В Новосибирской области простились с мальчиком, убитым отчимом и матерью

На могилу люди принесли игрушки. Фото: Анна Тажеева.

Похороны 6-летнего мальчика, убитого в Кудряшовском матерью и отчимом, прошли накануне в Чулымском районе. Местные жители принесли на могилу игрушки и цветы.

— Людей было не много, где-то человек 10. Но даже мужчины не могли сдержать слез. Маленький гробик, чуть больше метра. Весь синий, избитый малыш, умело замазанный гримерами. Но даже сквозь грим было видно все синяки и побои, — рассказала КП-Новосибирск правозащитница Анна Тажеева.

Напомним, во время трагедии дома находились младшие брат и сестра умершего мальчика. Трехмесячный мальчик и полуторагодовалая девочка сейчас находятся в детской больнице Новосибирска. После того, как их состояние улучшится, их отправят в детский дом.

Сибиряки разместили в интернете петицию с требованием привлечь к уголовной ответственности всех виновных в произошедшей трагедии.

— Безусловно осудят родителей. Но сколько надо таких жертв, чтобы опека, ПДН начали нормально работать? Чтобы в первую очередь они занимались профилактикой в таких семьях, — возмущается правозащитница.

Известно, что в отношении социальной службы района и инспекторов полиции, которые проглядели нездоровую обстановку в семье проводится проверка. Официальной информации об ее итогах пока нет.

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