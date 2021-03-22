Следователи завели уголовное дело на сотрудников опеки после убийства 6-летнего мальчика под Новосибирском

Маму и отчима 6-летнего мальчика, забитого до смерти, отправили в СИЗО. Фото: соцсети

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении органов опеки по статье 293 УК РФ после смерти 6-летнего мальчика от побоев.

— В ходе следствия установлено, в прошлом году мать умершего мальчика поставили на учет в ПДН из-за того, что она оставила ребенка дома одного. В тот день малыш выпал с балкона, получив травму спины, и попал в больницу. Эта семья также рассматривалась на комиссии по делам несовершеннолетних в связи с ненадлежащим воспитанием ребенка. После этого мать мальчика привлекли к дисциплинарной ответственности, а управлению опеки и попечительства администрации Новосибирского района было поручено организовать профилактическую работу с семьей, — пояснили в СУ СК РФ по Новосибирской области. — Таким образом, органы опеки ненадлежащим образом исполнили возложенные на них должностные обязанности. В результате допущения преступного бездействия 19 марта 2021 года было обнаружено тело ребенка с множественными телесными повреждениями.

Сейчас матери и отчиму мальчика предъявили обвинение в убийстве по статье 105 УК РФ. Расследование уголовных дел продолжается.

Напомним, трагедия произошла 19 марта в поселке Кудряшовском: на теле ребенка не было живого места — позже выяснится, что его били руками и пинали не менее 50 раз… Мать ребенка вызвала полицию ночью. Перед тем, как ее задержали, она успела позвонить родным и рассказать свою версию гибели мальчика.

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