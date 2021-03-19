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Общество19 марта 2021 3:00

Последние новости Новосибирска на 19 марта 2021 года: собака укусила школьника, сибирячка родила перед финалом конкурса красоты

Рассказываем последние новости Новосибирска на 19 марта 2021 года
Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНА
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«Комсомолка» собрала последние новости Новосибирска на 19 марта 2021 года в одном материале: обо всем самом важном - в нашей аодборке.

БОЙЦОВСКАЯ СОБАКА НАПАЛА НА ШКОЛЬНИКА

Второклассник Максим 16 марта вышел из квартиры, чтобы погулять со своей собакой. В подъезде он встретил советского пса: собака вцепилась в ногу школьника и стала кусать. Мальчишке еле удалось вырваться из ее пасти. Сейчас делом занимаются новосибирские следователи.

ГОД НАЗАД В НОВОСИБИРСКЕ ОБНАРУЖИЛИ ПЕРВОГО ЗАРАЖЕННОГО КОРОНАВИРУСОМ

Ровно год назад 18 марта в Новосибирске появился первый пациент с коронавирусом. Девушка подцепила заразу в Париже, где отдыхала с 3 по 11 марта. Так и привезла ковид в Сибирь. С этого момента по всей стране диагноз подтвердился уже у 4,4 миллиона человек. «Комсомолка» узнала у вирусологов, мутирует ли вирус, а филологи рассказали об изменении в лексиконе.

«УМНЫЕ» КАМЕРЫ НАЧНУТ ВЫЧИСЛЯТЬ КОРОНАВИРУСНЫХ БОЛЬНЫХ

Мимо таких зорких наблюдателей не один зараженный не пройдет. Камеры будут вычислять коронавирусных больных. Принцип их действия таков: датчики анализируют всех проходящих мимо камер людей сразу по 10 параметрам. Если они обнаружат больного, то в тихую сообщат начальнику и даже фото скинут.

СИБИРЯЧКА, РОДИВШАЯ НА КОНКУРСЕ КРАСОТЫ, СПУСТЯ 11 ЛЕТ РАССКАЗАЛА СЫНУ КАК ОН ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ

36-летняя Наталья призналась старшему сыну, как он родился в день финала конкурса красоты. 11 лет назад женщина боролось за корону победительницы, хотя она находилась на 8 месяце беременности. Перед самым финалом у сибирячки отошли воды и ее экстренно госпитализировали.

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