«Мой пес милый и слепой»: питбуль чуть не разорвал ребенка в подъезде, но хозяйка стоит горой за свою собаку

Пес напал на ребенка на глазах у хозяйки. Фото: стоп-кадр.

Второклассник Максим спас своего щенка от агрессивного питбуля, но сам оказался в больнице. Соседский бойцовый пес кинулся на ребенка и вцепился ему в ногу. Все произошло в тамбуре подъезда. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения, благодаря этим кадрам родителям пострадавшего мальчика удастся доказать невоспитанность и агрессивность буйного питомца соседки. Подробности этой истории узнавал корреспондент «КП-Новосибирск».

«ЕЛЕ ВЫРВАЛСЯ ИЗ ПАСТИ»

Второклассник Максим побаивался собак, пока родители не завели щенка породы цвергшнауцер. Ребенок нарадоваться не мог, гулял во дворе с мамой и своим псом Арни. Среди соседей оказалось немало собачников, но за полгода в конфликтов ни разу не случилось.

Вечером 16 марта школьник пошел выгуливать щенка на площадке у дома по улице Краузе, 21/1. Максим с песиком торопился скорее на улицу, мама не успевала за ним, поэтому мальчик сел в лифт один с собакой. Когда он вышел из лифта на первом этаже и открыл дверь в тамбур подъезда, его сбил с ног питбуль. Питбуль возвращался с хозяйкой с прогулки.

— Собака эта повалила моего ребенка и вцепилась ему в правую ногу, стала тащить его. Сын еле вырвался из пасти и спрятался в тамбуре. Все случилось примерно за минуту. Потому уже жена спустилась на лифте, столкнулась с хозяйкой питбуля, та спокойно прошла мимо и даже не сообщила об инциденте. Потом жена услышала крики сына и вызвала «скорую»,- рассказал КП-Новосибирск Андрей Квасов. отец пострадавшего ребенка.

ЗАБЫЛА НАДЕТЬ НАМОРДНИК

Оказалось, что питбуль прокусил правую ногу 9-летнему школьнику. Максиму зашили рану, назначили постельный режим, уколы от бешенства и антибиотики. Наложили гипс, поставили катетеры. Отец позвонил в полицию и пошел на беседу к соседке с участковым. Правда, конструктивного диалога не получилось.

— Соседка Ольга до последнего отрицала нападение, нам повезло, что все попало на камеры. Женщина даже не извинилась, оправдывалась: «Мой пес мирный и не мог такого сделать. Он старый, ему десять лет и даже слепой на один глаз». Думаю, она не смогла удержать питбуля, не справилась физически, — добавил отец мальчика Андрей Квасов.

Мальчик оказался в гипсе. Фото: Игорь Николаев

Жильцы многоэтажки стали активно обсуждать ситуацию в чате дома. По словам соседей, 50-летняя женщина живет одна, она получила квартиру от государства. С остальными жильцами ведет себя неприветливо. Люди вспомнили, что питбуль и раньше облаивал жильцов, а хозяйка часто забывала надеть ему намордник. Люди даже не заходят в лифт с Ольгой и ее питомцем — боятся, что укусит.

— Хозяйка питбуля — инвалид второй группы, так говорят соседи, но я бы не утверждал. В любом случае, разве можно таким людям заводить бойцовские породы собак? Сын сперва сильно испугался, мы его успокаиваем, как можем. У меня есть еще старшая дочка, поэтому я думаю купить средства самообороны, чтобы такого не повторилось, — признается Андрей Квасов. — Из положительного только то, что соседка теперь надевает псу намордник. Хотя он и в наморднике лает и пытается кидаться на людей. В подъезд невозможно зайти просто…

Добавим, что Следственный комитет сейчас подключился к этой истории, против хозяйки пса может быть возбуждено уголовное дело.

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